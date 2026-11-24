El Municipio de Ituzaingó informa que se encuentra abierta la preinscripción al ciclo lectivo 2027 para la Tecnicatura Superior en Enfermería en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos 268).



La Tecnicatura Superior en Enfermería forma a profesionales capaces de brindar cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la comunidad. La carrera tiene una duración de tres años y se dicta de manera presencial en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó.



Quienes deseen conocer el programa de la tecnicatura, pueden hacerlo ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/48qKyWu



La inscripción se realiza en 3 etapas:



Preinscripción: completar el formulario online, ingresando en el enlace https://bit.ly/4iYloEN . Los inscriptos recibirán un correo con información sobre los pasos a seguir.



Curso de ingreso: “Introducción al Trabajo Profesional en Salud” es obligatorio para ingresar en la carrera y se dicta de manera virtual a través de la plataforma Eva.



Inscripción: se realiza de manera presencial en el Centro Regional Universitario, presentando la documentación requerida en el formulario de preinscripción.



(+) Más información: enviando un correo electrónico a crudeituzaingó@gmail.com o comunicandose por Whatsapp al 11-2333-1553.