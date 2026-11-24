El Municipio de Ituzaingó invita a participar del cierre anual de talleres culturales y deportivos de los Centros de Desarrollo Social. Bajo el lema “Enalteciendo valores”, la jornada tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, en el Polideportivo La Torcaza, a partir de las 18 horas.



Los Centros de Desarrollo Social son espacios de encuentro, distribuidos en distintos barrios de Ituzaingó, que promueven el desarrollo humano, la equidad y la ampliación de oportunidades. Los mismos forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal para garantizar el acceso a la educación, la cultura, el deporte y la recreación a todos los y las vecinas del distrito.



Durante la jornada, los participantes de los talleres compartirán con la comunidad, a través de distintas presentaciones artísticas y deportivas, lo trabajado, aprendido y logrado durante todo el año en los Polideportivos y Centros de Desarrollo Social del municipio.



El encuentro estará organizado en 6 bloques temáticos, cada uno representará un valor diferente: “Identidad”, “La Memoria que florece”, “La fuerza de no rendirse”, “Las voces del futuro”, “La alegría también es un derecho” y “Pequeños pasos, grandes sueños”. En cada eje habrá presentaciones de danza, tango, rock, folklore, circo, patín, gimnasia artística, zumba, artes marciales, música, entre otras disciplinas.



Además, habrá stands con exposiciones de los trabajos realizados en los talleres de macramé, pintura, taller, tejido y otras manualidades. La jornada finalizará con un desfile de las escuelas deportivas municipales, donde participarán fútbol, hockey, handball, deporte adaptado, básquet, tenis, adultos mayores, voley y newcom.



La propuesta busca poner en valor el deporte, la cultura y la inclusión como herramientas de encuentro y transformación social.