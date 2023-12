Adiós a la movilidad jubilatoria y a los bonos extra

Dentro del plan de medidas que el ministerio de Economía lanzará para lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla, hasta que consiga tener un esquema definitivo, por una serie de aumentos por decreto.

Adiós a la ley de actualización de jubilaciones y a a los bonos mensuales

La propuestas del ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. La postura del Gobierno es que el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y que además no consiguió proteger el poder de compra de los haberes y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley. La idea es llegar al famoso “Déficit Cero” con una recorte en los gastos previsionales. Hoy a la mañana, el vocero presidencial aseguró que las jubilaciones ya vienen perdiendo contra la inflación

Que pasó durante el gobierno de Alberto Fernandez

Para poder conocer la evolución del poder adquisitivo de una jubilación, podemos tomar los datos estadísticos del año 2023, En la primera medición del año, el valor alcanzó 17,04%, por debajo de la inflación del trimestre enero-marzo, que sumó 21,7%. Por dicha razón, esta movilidad fue acompañada de un bono de $15.000 mensual decreciente hasta $5.000 en marzo, abril y mayo para aquellos que cobren menos de dos jubilaciones mínimas.

En junio de 2023, el guarismo alcanzó 20,92%, quedando por debajo de la inflación del período abril-junio (23,9%), por lo que se implementó un bono de entre $15.000 a $20.000 para percibirse en junio, julio y agosto.

Finalmente, en septiembre de 2023, la actualización alcanzó 23,32%, mientras que la inflación estimada alcanzaría 24,81%. Se anunció un bono de $27.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Gracias a los bonos que otorgaba el gobierno anterior, los jubilados solo perdieron el 0,4 % respecto a la inflación el ultimo año.

La modificación de la fórmula, que incluyó el valor mayor entre la variación de RIPTE o el dato salarial de INDEC, permitió mejorar el indicador en marzo 2021, diciembre 2022, marzo 2022, septiembre de 2022, diciembre 2022 y marzo 2023.