Agónica victoria del Verde en Ciudad Evita

En un verdadero partidazo, Ituzaingó derrotó sobre la hora a Yupanqui por 4 a 3 y quedó líder junto a Victoriano Arenas. El viernes recibe a Berazategui.





En el Estadio Ciudad Evita, se enfrentaron por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Primera C, el dueño de casa y el Verde, de buen andar en el Campeonato.



En el primer tiempo, Ituzaingó pegó en el momento justo, y se puso arriba del marcador en dos ocasiones: Alan Visco convirtió el primer tanto a los 6 minutos, y luego cinco minutos después, Alcides Miranda Moreira, decretó el 2-0 parcial.



A partir de ahí, el León fue más que Yupanqui, ya que generó varias chances para elevar el marcador, pero el local reaccionó rápido a los 32, con un golazo de Santino Colángelo, y puso en suspenso el encuentro, donde ambos equipos se fueron al entretiempo con ventaja parcial para el Verde.



En la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco fue en busca de convertir más goles, y a los 4', el delantero Agustín Faillace hizo su debut en la red y marcó el 3-1 para el conjunto ituzainguense.



No obstante, Yupanqui emparejó las acciones del partido ante un Ituzaingó, que si bien estuvo en ventaja, tuvo un descuido en la parte defensiva, y esto permitió al local a empatar el encuentro en una ráfaga: a los 15', Germán Videla puso el 2-3 y casi en el cierre, en el minuto 42, Brandon Balbachán igualó para Yupa.



Cuando parecía que al Verde se le escapaba el triunfo, Agustín Faillace frotó la lámpara en un tiro libre, y en el final, le dio la agónica victoria de 4-3 en un tremendo partido no apto para cardíacos.

¡Qué golazo Agustín! Así se gritó el gol agónico del triunfo en Ciudad Evita.



Vamos nosotros 💚😁 pic.twitter.com/tfHvoOTVJo — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) August 4, 2024

De esta manera, Ituzaingó se llevó una tremenda victoria en Ciudad Evita de manera sufrida, y con este triunfo, quedó líder junto a Victoriano Arenas con 11 unidades.



En la próxima fecha, el Verde recibirá a Berazategui el viernes 9 de agosto a las 19 hs en el Carlos Sacaan, sabiendo que si suma de a tres, quedaría como único puntero del Torneo Clausura de la Primera C, hasta que jueguen los demás equipos.