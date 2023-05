“Ahora nos volvimos a abrazar”: El nuevo libro de Fabián Leppez acerca de La Scaloneta Campeona se presentará en la FILBA

Este viernes 12 de mayo a las 18, el escritor morenense Fabián Leppez estará presentando su último trabajo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de “Ahora nos volvimos a abrazar” (Ombligo cuadrado ediciones, 2023), una obra que recopila y detalla todos los sucesos del Mundial de Qatar 2022 que culminó con el triunfo argentino.

Anteriormente, Leppez ha publicado diversos poemarios, como “El Pulpo (y otros poemas)” en 2013, “All You Need is Fuck” en 2015, “Déjà Vu” en 2016 y “Cilindrización y Barbarie” en 2018. En el 2021, el autor publicó un libro de cuentos titulado “0,2 segundos”. Toda la obra de Fabián Leppez ha sido editada en el sello Ombligo cuadrado ediciones, dirigida por el propio escritor desde el 2013.

Con “Ahora nos volvimos a abrazar”, el escritor oriundo de Moreno incursiona en el relato periodísticos, ofreciendo a lxs lectores un recorrido emocionante a través de cada período del último mundial, en donde La Scaloneta se consagró y se llevó la Copa del Mundo.

A través de sus páginas, el nuevo trabajo de Fabián Leppez nos revela todos los detalles de los convocados, los no convocados, los lesionados, la situación de los rivales del seleccionado argentino, las cábalas que incluyeron a santos, santas y tandas de refrigeración en el freezer, canciones que ya se convirtieron en himnos y mucho más.

Una presentación mundialista y llena de festejos

El último libro de Fabián Leppez, “Ahora nos volvimos a abrazar”, será presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el viernes 12 de mayo a las 18 en el stand 1801 de la Provincia de Buenos Aires. En dicho espacio, conviven cien editoriales de toda la provincia, incluyendo a Ombligo cuadrado ediciones, el sello de Moreno que editó todos los trabajos previos de Leppez.

Además de la presentación del primer libro periodístico del escritor morenense, en el espacio de Ombligo cuadrado ediciones se estarán celebrando los diez años del proyecto editorial. En el evento que tiene como protagonista la alegría de todo un país, estarán presentes Carolina Lesta, Guillermo Amaro y Juan Alberto Crasci para conversar acerca de “Ahora nos volvimos a abrazar”.