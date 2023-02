Alberto Descalzo recibió a Pilar Tellería, la nadadora ituzainguense que busca cruzar el Río de la Plata

Este viernes, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, compartió en sus redes un posteo en apoyo a Pilar Tellería, la nadadora ituzainguense que se propuso ser la más joven en cruzar el Río de la Plata. El jefe comunal recibió en el Municipio a la vecina de Parque Leloir, que asistió en compañía de su familia.

“Pilar es una vecina ituzainguense que está próxima a cumplir el gran sueño de ser la persona más joven en cruzar nadando el Río de la Plata”, escribió Descalzo. A continuación, le envió a la nadadora

fuerzas “para cumplir con esta travesía” y aseguró que “es un orgullo saber que en #Ituzaingó contamos con jóvenes con tanto entusiasmo, disciplina y ganas de superarse”.

Camino a cumplir un sueño

Pilar emprenderá la travesía el próximo mes, luego de un largo e intenso camino de preparación. Tras este proceso, la joven nadará los 42 kilómetros que separan a Colonia, en Uruguay, de Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires.

El año pasado, la joven contó a La Ciudad que su sueño comenzó a los 15 años y que en marzo de 2022 tuvo su primer intento. Aunque en ese momento tuvo que abandonar, no se rindió y se propuso lograr el cruce este 2023.

Como parte de su preparación, Pilar nadó, el pasado lunes 13 de febrero, desde El Palmar de Colón hasta el Club Náutico San José, en Entre Ríos. De esta forma, tras recorrer 37 kilómetros en 9 horas 51 minutos, se convirtió en la primera persona en realizar este raid.

“Y no solo significa mucho para mi por esto, si no que también fue el cierre de la preparación para el cruce del Rio de la Plata”, escribió la joven. Además, aseguró: “Ahora solo quedan algunos detalles chicos y esperar, y cuantos sentimientos me genera esto. Cuanta emoción mirar para atrás y poder decir con seguridad que lo deje todo en cada entrenamiento, que mi equipo es el mejor y que cada uno de ellos también hizo todo para que esto salga bien”.