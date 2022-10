Pilar Tellería, nadadora de Ituzaingó, busca ser la más joven en cruzar el Río de la Plata

Pilar Tellería tiene 18 años, comenzó a nadar a los 11 y desde los 15 tiene un sueño: ser la persona más joven en cruzar el Río de la Plata a nado. En marzo de este año tuvo su primer intento y, si bien en esa oportunidad tuvo que abandonar, se propuso lograrlo en 2023. Para eso, no sólo se prepara física y mentalmente de lunes a sábado, sino que también busca sponsors para poder solventar económicamente la travesía.

La joven, que vive en la localidad ituzainguense de Parque Leloir y entrena en el Centro Argentino de Excelencia Deportiva (CENARED), contó a La Ciudad cómo surgió su sueño, en qué consiste su entrenamiento y por qué es necesario contar con sponsors.

“A los 13 hago mi primera carrera de aguas abiertas, pero súper del club de barrio, nada competitivo a gran nivel”, recordó la nadadora, que antes de la pandemia entrenaba en el Club CAVA de Villa Ariza.

A los 15 años, Pilar realizó su carrera más larga al nadar 20 kilómetros en una competencia que se hace anualmente y que repetirá dentro de un mes. “Estuve como cuatro horas nadando. Ahí como que me di cuenta de que me enamoré de lo que era la distancia larga y estar horas nadando y que se me había pasado volando”, expresó.

El origen del sueño

Luego de su primera carrera larga, la deportista recordó la hazaña que habían realizado dos nadadores un tiempo antes. Por un lado, en enero de 2013, tras 13 horas y 57 minutos en el agua, Lautaro Lasagna se convirtió en el más joven en cruzar el Río de la Plata, con 19 años. Por su parte, en marzo de 2018, Pilar Geijo batió el récord de tiempo, al realizar el cruce en 9 horas 33 minutos.

“Eso me había quedado y yo en ese momento dije ‘qué bueno esto para hacerlo algún día’”, relató Pilar. Ese deseo se intensificó cuando realizó la mencionada carrera y confirmó: “Quiero cruzar el Río de la Plata”.

La nadadora de Ituzaingó, que en ese entonces tenía 15 años, vio que Lautaro había cruzado el Río de la Plata con 19, por lo que se propuso convertirse en la persona más joven en hacer la travesía. “Ahí se me puso en la cabeza y ya está, no hubo forma de sacármelo”, remarcó.

La primera persona en cruzar el río más ancho del mundo fue la quilmeña Lilian Gemma Harrison, en diciembre de 1923. La nadadora realizó la travesía, que le llevó 24 horas y 19 minutos, a sus 19 años. “Por unos meses no es la más joven. Lo habían intentado muchos hombres y no pudieron, y ella fue la primera persona en cruzarlo”, comentó Pilar.

El primer intento de cruce de Pilar

La joven de Ituzaingó tuvo un primer intento de cruce en marzo de este 2022, en esa oportunidad organizado por una empresa. “Me tiré a nadar cinco horas y llegó un punto en el que ya como que la cabeza no podía más, el río la verdad que se puso bastante feo también, no ayudó, y yo mentalmente me empecé a caer”, recordó.

Aunque en esa ocasión tuvo que abandonar, no se echó atrás sino todo lo contrario. En este sentido, junto con su equipo intensificaron su entrenamiento y hace dos meses se les presentó la oportunidad de volver a intentar el cruce.

“Ahora estoy preparando mucho más la cabeza. Primero que la organización completamente es otra y segundo que la preparación de lo mental y eso le estamos dando muchísima más importancia”, contó Pilar; y aseguró que el primer intento de cruce “fue un aprendizaje enorme”.

En marzo de este año, Pilar Tellería intentó cruzar el Río de la Plata por primera vez. Créditos: fotos provistas por la entrevistada.

Cabe mencionar que, mientras el primer cruce fue organizado por una empresa, el próximo intento, que sería entre fines de febrero y principios de marzo de 2023, es organizado por ellos mismos. De ahí la necesidad de apoyo económico.

Búsqueda de sponsors

Para dar a conocer su sueño y conseguir apoyo, Pilar Tellería se valió de las redes sociales. A mediados de septiembre publicó un TikTok en el que contaba su objetivo y hacía su principal pedido: que la sigan y difundan su historia para conseguir sponsors.

Este pedido se debe a que afrontar el cruce es muy costoso. Es por eso que se vuelve esencial el papel de sponsors o marcas que colaboren, por ejemplo, con indumentaria deportiva. En este sentido, según explicó la joven en otro video, junto a su familia y entrenadores decidieron que, al menos por el momento, no darán ninguna clave bancaria o virtual para recibir dinero de personas particulares.

De esta forma, la mayor colaboración que piden a la gente es la difusión. La idea es “ir ganando seguidores y empezar a ser quizás interesante para un sponsor y que alguien esté dispuesto a apostar por mí”, expresó la joven. A casi un mes de publicado, el video cosechó más de 222 mil “me gusta” y generó que más de 64 mil personas comenzaran a seguir a Pilar en TikTok.

¿Cómo es el entrenamiento para cruzar el Río de la Plata?

Para cruzar a nado el Río de la Plata, famoso por ser el más ancho del mundo con aproximadamente 230 kilómetros, hay que recorrer los 42 kilómetros que unen la localidad argentina de Punta Lara con la ciudad uruguaya de Colonia. Esta travesía implica estar entre 10 y 15 horas en el agua, y Pilar se prepara a diario para lograrlo.

La joven entrena de lunes a sábado y al menos tres días a la semana, según lo que considere su entrenador, realiza un turno de pileta a la mañana y otro a la noche. “Duran entre dos horas y dos horas y media. Eso suele ser lunes, miércoles y viernes”, detalló.

Además, los martes y jueves hace dos horas de gimnasio y dos de pileta. “Los sábados tengo un turno mucho más largo, que también es como para fortalecer un poco la parte psicológica”, contó Pilar. Éste más exigente y consiste en “entender que cuando creés que no podés más tenés que seguir y terminar el entrenamiento”.

A su vez, adelantó: “Cuando empiecen los días lindos, una o dos veces por mes nos vamos a ir a Colón. O a algunos lugares, algunos ríos, y vamos a hacer semanas en las que todos los días nade entre 6 y 8 horas”.

Ahora bien, además de la parte física, es importante considerar la preparación mental. Por eso, Pilar realiza sesiones de psicología tanto deportiva como convencional, y toma clases de meditación. Respecto a esta última, contó que la ayuda a controlar los pensamientos dentro y fuera del entrenamiento, como así también en las carreras. “Cómo pensar en positivo, cómo ver las cosas de otro ángulo, cómo no ponerme tan nerviosa”, detalló.

Foto de portada: provista por la entrevistada