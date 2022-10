Alberto Fernández confirmó que habrá un bono para los sectores más vulnerables

Son tiempos muy complejos los que se viven en materia económica. Mes a mes, los precios suben a costa de l@s salarios de l@s trabajador@s. Es por esta razón que el futuro se vuelve un tanto desalentador para millones de personas que, incluso con la posibilidad de acceder a trabajos, viven en condiciones de pobreza. El pasado lunes 17 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Lealtad, Alberto Fernández anunció que en los próximos días saldrá a la luz un bono que estará destinado exclusivamente a los sectores más desprotegidos y postergados de la sociedad. Con esta medida, el gobierno nacional busca hacerle frente a una inflación que se vuelve intratable.

En la inauguración de un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas y de otras obras públicas, el presidente de la nación sentenció que “en el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión para que los trabajadores de la economía popular sigan insertándose en la sociedad con trabajo. En la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será”.

Al parecer, este bono será de aproximadamente 45 mil pesos y estará destinado a aquellas personas que trabajan informalmente, no sean parte del Potenciar Trabajo, no sean titular de la Asignación Universal por Hijo, no cobren Tarjeta Alimentar ni tampoco la prestación por Desempleo. Dentro de algunos días, ANSES brindará más detalles de cómo anotarse a esta política.

En este acto oficial, además de Alberto Fernández, participaron Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, ministro de economía, Gabriel Katopodis, ministro de obras públicas, Gustavo Arrieta, titular de Vialidad Nacional y Marisa Fassi, intendenta local del partido de Cañuelas.

El ex titular de la cartera económica en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sentenció que su objetivo es “que no se retrasen los salarios contra la inflación” ya que eso es lo que permite “llevar adelante un modelo redistributivo y garantizar la sostenibilidad del crecimiento”. Por otra parte, sostuvo que en economía no funciona la ley del derrame. “Es al revés: la economía crece de abajo para arriba, con distribución, inclusión y obra pública que genera empleo y bienestar”.