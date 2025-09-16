"Alzar la Voz": El historiador Ezequiel Adamovsky participará del ciclo moronense

En el marco del decimotercero encuentro del ciclo de charlas "Alzar la Voz", este viernes 19 de septiembre a las 19 estará presente el historiador Ezequiel Adamovsky con una propuesta para repensar el pasado y entender la actualidad política argentina.





La convocatoria tendrá lugar en el Instituto y Archivo Histórico de Morón, ubicado en Estrada 17 (Haedo) y llevará como nombre "El liberalismo autoritario en perspectiva histórica".





La propuesta forma parte de la iniciativa moronense titulada "Alzar la Voz", un ciclo de charlas y debates que reúne a diversas personalidades destacadas de la cultura nacional para fomentar el acercamiento a los vecinos y vecinas del distrito.





Desde sus primeros encuentros hasta la actualidad, han dicho presente en los ciclos moronenses artistas de la talla de Rita Cortese, Mauricio Kartún, Pedro Saborido, Adrián Lakerman, entre otros. Asimismo, han participado de "Alzar la Voz" diversos intelectuales argentinos, como el sociólogo e investigador del Conicet, Daniel Feierstein, la doctora en Ciencias Sociales e investigadora, Cora Gamarnik, etc.





En esta ocasión, el ensayista e historiador Ezequiel Adamovsky estará a cargo de una charla que buscará comprender y explicar los cambios culturales, económicos, ideológicos y sociales que formaron a la política argentina en la última década.





Las premisas que guiarán el encuentro estarán basadas en las ideas, concepciones y teorías planteadas por el propio Adamovsky en su último libro "Del antiperonismo al individualismo autoritario: ensayos e intervenciones".





Para participar del decimotercero encuentro del ciclo de charlas "Alzar la Voz" en el que participará el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky es necesario acercarse al Instituto y Archivo Histórico de Morón (Estrada 17, Haedo) este viernes 19 de septiembre a las 19.