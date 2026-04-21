Regresó un campeón al Verde

Luego de la salida de Guillermo Szeszurak, Matías De Cicco es el nuevo entrenador de Ituzaingó y tendrá su tercer ciclo en el club, luego de ascender en el 2021 y en el 2025.



Mientras el plantel ituzainguense se prepara para dar vuelta la página, en la tarde del martes, se confirmó la llegada de un viejo conocido al conjunto del Oeste.



Se trata de la vuelta de Matías De Cicco como nuevo entrenador del León, donde tendrá tu tercera etapa en Ituzaingó, luego de obtener dos ascensos a la Primera B Metropolitana, en 2021 y en el 2025.

Cabe destacar que el entrenador tuvo un paso por Deportivo Laferrere, donde estuvo en seis partidos, con dos victorias, tres derrotas y un empate.



Con De Cicco a la cabeza, el "Verde" necesitará empezar a revertir la situación: todavía no ganó en el torneo y se ubica último en la tabla de posiciones, con cuatro puntos, a seis de los anteúltimos.



En once fechas disputadas, Ituzaingó perdió siete partidos e igualó en los restantes. Además, hizo solamente cinco goles y recibió 17.



Su reestreno será este sábado a las 15:30 hs, cuando reciba a Excursionistas, en el Estadio Carlos Sacaan, con ilusiones renovadas de poder levantar al plantel, y tratar de conseguir su primer triunfo en el Campeonato de la Primera B Metropolitana.