De Ituzaingó al mundo: Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina

La Selección Argentina sumó una nueva sonrisa en su preparación de cara a la Copa del Mundo tras vencer por 2-0 a Honduras, donde hizo su debut Tomás Aranda con la camiseta de la Selección Nacional.



Con apenas 19 años y un presente brillante en Boca Juniors, el joven mediocentro ofensivo, Tomás Aranda, cumplió el sueño que persigue desde que pateaba sus primeros balones en los clubes de barrio de Ituzaingó: debutar en la Selección Argentina, a días del comienzo de la Copa del Mundo, que disputó un amistoso preparatorio, de cara al Mundial.



El partido se destrabó gracias a la jerarquía de los nombres consolidados. A los 36 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez cambió un penal por gol para poner el 1-0 tras un arranque intenso.



Ya en el segundo tiempo, a los 53 minutos, Giuliano Simeone amplió la ventaja con una gran definición que decretó el 2-0 definitivo y le dio la tranquilidad necesaria al director técnico Lionel Scaloni para mover el banco de suplentes.



Fue en el tramo final del partido cuando llegó el momento más esperado. A falta de ocho minutos para el cierre, el entrenador llamó al juvenil de Ituzaingó. Con el dorsal 32 en la espalda, Aranda pisó el césped en reemplazo de Exequiel Palacios.

Aunque fueron pocos minutos, le bastaron para dar un par de pases precisos, acomodarse en el eje medio y hasta ensayar un remate al arco que levantó los aplausos del público.

¡GRAN REMATE DE ARANDA!



La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Luego de brillar en la Reserva bicampeona y asentarse con autoridad en la Primera de Boca, el mediocampista ya había vestido la número 10 de la Sub-20, en marzo frente a Estados Unidos, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico albiceleste.



Su inclusión en la lista de convocados previa al Mundial no fue una casualidad, sino el reflejo de un talento que quema etapas a velocidad crucero.



Al sonar el silbatazo final, la emoción fue total tanto en el campo de juego como en el Oeste bonaerense, donde su familia y los vecinos de Ituzaingó siguieron cada segundo de la transmisión.



El último encuentro amistoso de “La Scaloneta” será ante Islandia, este martes a las 22 hs, en Alabama, y con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé y TyC Sports.