Apareció el creador de Libra y contó toda la verdad

Ayer sábado y frente al mar de rumores que indicaban que el presidente sabía perfectamente que su twit escondía una estafa piramidal, apareció en público el organizador y administrador de Libra, la crypto que Javier Milei respaldó y promovió activamente en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram.



"Los asociados de Javier MIlei habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso", reveló Hayden Davis, el creador de Libra que terminó siendo una estaba rug pull que afectó al menos a 44 mil inversores por un monto que se estima supara los 107 millones de dólares.



Davis publicó este sábado por la noche un video en inglés que terminó de dinamitar la situación interna en la Casa Rosada que venía manteniendo un pesado silencio en medio del desconcierto de sus seguidores que no sabían como defender al Presidente que quedó avalando una estafa descomunal.

Apareció 'Hayden Mark Davis' hablando sobre $Libra.



En el video, Davis expuso datos gravísimos sobre la participación de Milei y sus "asociados" en la estafa. Estos "socios" serían el vocero Manuel Adorni y Karina Milei fueron quienes empujaron a Milei a subirse al vidrioso negocio que le propuso Julian Peh, fundador de KIP Network, la empresa que montó la maniobra.



Davis reveló que los "asociados" de Milei pese a que "habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso "inesperadamente cambiaron de postura, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones previas en redes sociales en las que respaldaban el token. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas".



En uno de los tramos más delicados del video, Davis incluso desliza que hubo un acuerdo económico con Milei y sus "asociados" a cambio que respalden la criptomoneda. "Como custodio -y no propietario- de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei o al equipo de KIP", advirtió Davis, quien agregó que instrumentará una "quema masiva" de tokens para que los inversores recuperen algo de su dinero.