Así quedó la Secundaria N°1 de Villa Udaondo después del temporal: mucha preocupación de los padres y madres del colegio

El fuerte temporal, vivido en el pasado fin de semana, dejó destrozos en diferentes zonas de Ituzaingó. La Escuela Secundaria N°1 “Federico Leloir” no salió ilesa de las inclemencias climáticas; en esta nota te mostramos como quedó el edificio de la escuela tras la voladura de su techo. La comunidad educativa está muy preocupada “ Nadie sabe nada, se dice que van a cerrarlo pero no sabemos, dicen que no tienen presupuesto para arreglarlo” aseguran algunas madres de alumnos del colegio

Esta escuela, ubicada en Bermejo y Los Ranqueles (Villa Udaondo, partido de Ituzaingó), se vio fuertemente sacudida por la tormenta que azotó esta madrugada. En varios videos, compartidos por vecinos de la zona, se puede ver como partes del techo de esta institución educativa se han volado.

La Ciudad se comunicó con Gabriela Alonso presidenta del Concejo Escolar. quien aseguró que ya se envió el pliego de licitación de las obras para arreglar el colegio. “La directora dispuso el cierre del colegio por seguridad. En el receso escolar de verano, se van a realizar las obras para reacondicionar los daños que son muy importantes. El consejo escolar ya mandó una cuadrilla de operarios para asegurar el lugar y evitar mayores daños”. En relación a la entrega de mercadería, para las familias de los y las alumnas, los bolsones correspondientes a diciembre y enero, ya se entregaron los primeros días de este mes”. aseguró hoy Alonso.