“Bocchi the rock!”: ¿Por qué es el anime del momento y está superando a las grandes franquicias?

“Solían gustarme los lugares oscuros y cerrados, con mi capucha cubriendo completamente mi cabeza, mirando con ojos resentidos este mundo sin emociones. Pero, no podía evitarlo: quería sentir amor”. Así comienza la canción de apertura de “Bocchi the rock!”, el anime del momento que ha superado en ventas y vistas a grandes franquicias del 2022 y este año, como My Hero Academia o el propio Chainsaw Man.

De hecho, “Bocchi the rock!” no deja de romper récords: A principios de 2023, se llevaron a cabo las premiaciones realizadas por los Anime Trending Awards, y Bocchi se llevó ocho galardones, entre ellos, el de anime del año, por su emisión en Japón en el 2022.

La historia de la solitaria Hitori o “Bocchi” es furor en todo el mundo y rompe récords en premiaciones de anime.

Entre sus otros premios, el anime se destacó en las categorías Mejor adaptación como anime, Mejor dirección de episodios (por su capítulo número 8), Mejor banda sonora, Mejor elenco de actores y actrices de doblaje, Mejor comedia del año, Mejor anime musical del año y Mejor slice of life (género de anime que se traduce como “recuentos de la vida”) del año.

Según el propio sitio de Anime Trending Awards, con el fenómeno de “Bocchi the rock!” fue la primera vez en toda la historia de la premiación que un mismo anime se lleva tantas condecoraciones. Pero, ¿a qué se debe tanto furor?

Una chica y una guitarra

Antes de convertirse en anime y romper con todo tipo de récords, “Bocchi the rock!” fue originalmente un manga realizado por Aki Hamaji, publicado en la revista Manga Time Kirara desde mediados del 2017 y aún en serialización. En marzo de este año, la propia revista anunció que el manga se encuentra “en un estado de salud incuestionable”, ya que logró tener más de dos millones de copias en circulación.

Tanto el manga como el anime cuentan la historia de Hitori Goto, apodada “Bocchi” por el juego de palabras con su nombre (“hitoribocchi” significa “solitario”) una chica tímida de secundaria que sueña con tocar la guitarra en una banda. Pero sus sueños se ven frustrados porque, para cumplirlos, ha de hablar con las personas, algo que no se le da muy bien.

Bocchi se una a Nijika, Ryō y Kita para formar la banda “Kessoku Band” y comenzar a abrirse paso en el ambiente del rock under japonés.

Sin embargo, las cosas cambian cuando lleva su guitarra a la escuela y, repentinamente, se le acerca Nijika Ijichi, una chica extrovertida que toca la batería y está en búsqueda de una guitarrista para su banda de adolescentes. Así comienza la aventura de la protagonista que, sin escalas, pasa de tener cero amigos a formar parte de un grupo de rock de chicas y a tocar la guitarra sobre un escenario, e incluso en la calle.

Poco a poco, Bocchi empieza a demostrar su talento, ese que mantenía oculto para “la vida real” pero que supo desplegar con toda su timidez en el mundo virtual, en donde su alter ego llamado “Guitar Hero” cosecha miles de seguidores y es visto como “el dios de la guitarra”. En compañía de Nijika, Ryō Yamada (la bajista) e Ikuyo Kita (la cantante), Bocchi y la banda titulada “Kessoku Band” comienzan a abrirse paso en el ambiente del rock under japonés, exponiendo sus verdaderos sentimientos a través de canciones con letras (hechas por la propia Bocchi) y armonías (cortesía de Ryō) que se te pegan en la mente y la piel.

“Kessoku Band”: ¿Una banda real?

A pesar de ser una banda ficticia y realizada para el anime de “Bocchi the rock!”, Kessoku Band pareciera estar contagiada por el furor de Bocchi. Sus canciones en YouTube (el opening, el ending, y todos los temas que son tocados a lo largo del anime) cosechan miles de comentarios y “me gusta”, y su canal tiene más de 130.000 seguidores.

A fines de diciembre del 2022, Kessoku Band lanzó un álbum con 14 canciones del anime, titulado “Bocchi the rock!” y, según se informó en febrero de este año, alcanzó el puesto número 1 en Oricon, Billboard JAPAN y las listas de álbumes semanales de iTunes en Japón. Según Oricon, vendió 72,553 copias en su primera semana y dominó sus tres listas semanales: la lista semanal de álbumes totales (ventas de CD y ventas digitales combinadas), la lista semanal de álbumes de CD y la lista semanal de álbumes digitales (durante dos semanas consecutivas).

Además, este álbum debut de Kessoku Band por fuera del anime, ganó un disco de oro al clasificarse como “GOLD”, según la Asociación de la Industria de Grabación de Japón, tras vender más de 100,000 copias desde su lanzamiento. Nada mal para una banda de anime, ¿no?

Es que las canciones de “Bocchi the rock!” parecieran captar a la perfección la esencia del ser adolescente y sentirse, en ocasiones, un poco perdidx y fuera de lugar. “¿Qué hay de malo en seguir tocando y cantando sin parar? ¿Qué hay de malo en ser joven?”, cantan las chicas de Kessoku Band en uno de sus endings y tienen razón: No hay nada que nos impida hacer lo que queremos con fuerza y perseguir nuestros sueños, porque siempre se es “joven de corazón” cuando se siente esa chispa de querer superarse día tras día para ser nuestra mejor versión.

En todos los episodios, podemos conocer más de la personalidad introvertida y delirante de Bocchi, y ser partícipes de todas sus disociaciones. ¡Cuánta imaginación!

Todos los episodios de “Bocchi the rock!” están disponibles en la plataforma Crunchyroll.