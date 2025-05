"Echoes of the city": El videojuego argentino de terror que aborda la posdictadura

"Franco Díaz, un joven desilusionado que regresa a la ciudad para cuidar la casa abandonada de su padre, no se imagina que este simple encargo lo llevará a descubrir un oscuro legado familiar vinculado a una de las épocas más sombrías de la historia argentina: la dictadura militar. Mientras explora la casa y el entorno que la rodea, descubrirá objetos olvidados, documentos inquietantes y fragmentos del pasado que lo harán cuestionar lo que sabe sobre su propia familia."





Así empieza "Echoes of the city", el videojuego argentino creado por Olyria Studio que aborda la posdictadura en nuestro país a través de una propuesta en primera persona ambientada en las calles de San Telmo.





La desarrolladora de juegos independientes se encuentra trabajando en "Echoes of the city" desde septiembre del 2024 y el próximo lanzamiento del videojuego ya ha generado grandes expectativas entre los y las gamers de Argentina y del mundo.





Con una atmósfera única donde la arquitectura histórica, la música de tango y los secretos familiares se entrelazan para contar una historia profunda y perturbadora, el videojuego de Olyria Studio permite que el jugador o la jugadora se ponga en la piel de Franco Díaz y se proponga descifrar los misterios tanto de su propia familia como del pasado nacional.





Misterio personal y dolor colectivo al estilo PlayStation 1

Al adentrarse en la historia de "Echoes of the city", el jugador o la jugadora que encarne al joven Díaz deberá buscar respuestas sobre su padre desaparecido, un ex militar exiliado en 1982, en la Argentina de 1994.





El videojuego posee mecánicas de sigilo y exploración narrativa y se atreve a mezclar la memoria personal con el trauma colectivo, abordando con profesionalismo un fragmento de la historia argentina cuyas heridas aún tardan en cerrarse.





Aunque su fecha de lanzamiento aún está por confirmarse, los creadores de "Echoes of the city" adelantaron que el videojuego podrá disfrutarse en cualquier tipo de computadora. Esto es así gracias a la decisión estética del equipo de Olyria Studio, que optó por realizar un tipo de videojuego al estilo PlayStation 1 para que más gente pudiera jugarlo en sus equipos sin ningún problema.