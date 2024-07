Bochornoso debut de la Sub 23 en los Juegos Olímpicos

Luego de una hora y media de incertidumbre, Argentina cayó ante Marruecos por 2 a 1, después de que el juez omitió el empate argentino sobre el final del partido. Un verdadero mamarracho.



En el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint Etienne, se disputó la primera fecha del Grupo B, entre el conjunto argentino y el elenco “marroquí”, donde los dirigidos por Javier Mascherano necesitaba arrancar con el pie derecho el sueño olímpico, pero el final del encuentro fue una vergüenza.



Marruecos sacó dos goles de ventaja a través de un doblete de Soufiani Rahimi, pero Giuliano Simeone convirtió el descuento para la Selección Argentina, hasta que en el cierre del partido pasó de todo.



La Selección había llegado al empate por 2-2 a los 15 minutos de adición del segundo tiempo, a través de Cristian Medina.

Ante esto, y con el partido aún sin terminar, cayó una bomba de estruendo cerca del banco de suplentes de Argentina, lo que obligó a los futbolistas y al banco a dejar el campo de juego.

Fue entonces que el partido se “interrumpió” por 50 minutos y se dio por finalizado. No solo eso, sino que pasada una hora y cuarenta minutos, el VAR llamó a revisar el gol argentino, el árbitro lo anuló e hizo jugar tres minutos extras, donde la Albiceleste no logró torcer la historia, y cayó en el debut, en un verdadero bochorno que quedará grabado en la historia del futbol mundial.



Por otra parte, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia elevó un reclamo a la FIFA por el escandaloso debut del seleccionado argentino Sub 23.



"Fue lamentable lo que nos tocó vivir hoy a los argentinos en Saint-Étienne", inició el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino y continuó: "Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia".



"Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados que entendían que el juego no se debía reanudar. Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda".

Ahora los futbolistas argentinos deberán esperar al próximo partido que disputen por el Grupo B, que será este sábado 27 de julio ante Irak a las 10 hs en Lyon, para sumar puntos y tener chances de quedarse con la clasificación.