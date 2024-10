Cada vez son más las universidades tomadas en el país, ahora se suman UNLaM y UNM

Este conflicto, que comenzó tras el acompañamiento de la Cámara de Diputados al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, viene escalando día a día. En diferentes universidades, a lo largo y ancho de todo el país, los movimientos estudiantiles, acompañados por docentes y no docentes, han comenzado a adoptar medidas de lucha, resistencia y visibilización.



La estrategia elegida en muchos de estos casos -como fue sucediendo en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) o en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- han sido la realización de tomas de edificios, la realización de clases públicas y encuentros interclaustros. En estas han participado, no solo estudiantes sino también el personal docentes y no docente, planificando de forma conjunta las medidas a seguir para continuar visibilizando la problemática que implica el veto al presupuesto universitario nacional.

El día de ayer, en las escalinatas del Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), estudiantes llevaron adelante una asamblea. En la misma, acompañados por el resto de los claustros, y resolvieron llevar adelante la toma del edificio. En dicha asamblea también -entre las tantas mociones sugeridas- se optó por garantizar la continuidad de las cátedras con clases públicas y jornadas de visibilización abiertas a la comunidad.



También ayer, pero entrada la noche y bajo una llovizna incesante, se tomo una decisión similar en el partido de Moreno. Tanto estudiantes como docentes y personal no docente -exactamente a 14 años de su inauguración- de la Universidad Nacional de Moreno alzaron sus manos en una votación histórica para la institución, decretando la toma de la misma.