El cierre de los libertarios con el PRO en Ituzaingó anticipa escándalos y rupturas

El cierre de listas de la alianza La Libertad Avanza en Ituzaingó, está que arde. Mientras Gastón Di Castelnuovo espera confiado una negociación en la mesa provincial para encabezar la lista, los libertarios, bullrichistas y otro sector del PRO, salieron a acusar a ex candidato a intendente macrista de ser un oportunista crítico del presidente Mieli que ahora quiere ser la cara visible de LLA. "



En la operación de pinzas que le están haciendo a Di Castelnuovo para que no vaya en la lista, participan todos. No solo las caras libertarias locales, hasta la diputada nacional amiga de Milei Lilia Lemoine salió a pegarle a Di Castelnuovo por las dudas:

Posteos que envejecen muy mal... https://t.co/iQIXw2MOJu — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) July 13, 2025

Quien es quien en LLA

El partido libertario en Ituzaingó, esta dividido en varios sectores, Están los caputistas, los de Pareja, los de Bullrich, los independientes, los excluidos, los recién llegados y los concejales que se pasaron con mandato hasta diciembre. Todos estos grupos no lograron estos meses tener una conducción unificada y responden a intereses distintos, dependiendo de la coyuntura.



Hugo Equiza, quien supo ser estos años la cara visible de Sebastian Pareja, desde que se le conocieron algunas denuncias por apropiarse de los sueldos de funcionarios de Pami y Anses, quedó relegado y se pasó a las fuerzas del cielo en busca de contención. Ayer junto con los hermanos Lanaro y Silvina Valdevenito, postearon una foto dirigida a Di Castelnuovo "LLA y el PRO lograron la unidad para las elecciones" dice el comunicado. Un pequeño detalle, Di Castelnuovo, el presidente del PRO local, ni siquiera fue invitado.

Que pasa en el PRO

En el Pro, la situación no es menos complicada. Distintos sectores pugnan en direcciones opuestas. Los hermanos Lanaro con terminal en Cristian Ritondo, apuran un acuerdo con LLA confiados en que con Di Castelnuovo afuera, en una carambola, se quedaran además con la conducción del PRO en el distrito. Gabriel Pozutto, a mitad de año y con el fin de su mandato de concejal en diciembre, cruzó rápido la vereda y se convirtió en libertario. Igual camino siguió Agustina de la Iglesia, concejal del macrismo que ya trabaja bajo la orbita de Santiago . Caputo. En este sector de la selva también hay que ubicar a la ex concejal Silvina Valdevenito, hoy funcionaria del área de seguridad que conduce Patricia Bullrich.



Enfrente de este grupo, se encuentra Gastón Di Castelnuovo y Mariano Steininger ambos concejales con mandato hasta diciembre, junto a Santiago Rato y Luciana Prats, también concejales pero con mandato hasta el 2027.



El problema central es que el presidente del PRO y del bloque mayoritario en Ituzaingó es Di Castelnuovo. Si lo excluyen, corren el riesgo de que compita por otra fuerza política y divida el voto de la derecha en el municipio. En ese caso, los libertarios pierden seguro la elección" analiza un concejal que observa como va a ser el cierre de listas. "Si la idea es poner a quien mejor conoce la gente, Di Catelnuovo no tiene rivales, el problema es que no lo quieren ni en figurita".



Como sea que se pare cada uno, la disputa por quien encabeza la lista y quienes la integran, se parece mas a una pelea de kick boxing que a un cierre de listas: "Los libertarios estarían dispuestos a darle el 5 lugar a Di Castelnuovo, o sea, nada ni siquiera entra con la mejor elección."



Todo quedará resulto el sábado a la medianoche cuando los dirigentes nacionales encargados del cierre general, decidan que hacer con Ituzaingó