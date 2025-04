EL municipio decidió el cierre definitivo de Club Leloir

El intendente municipal Pablo Descalzó, decidió el cierre definitivo del boliche bailable Club Leloir. La decisión quedó enmarcada en los incumplimientos reiterados de los dueños del local ante las intimaciones y clausuraras preventivas que tuvo el lugar durante el último año.

El homicidio de Ezequiel Altamira

El boliche en octubre pasado quedó involucrado en el asesinato de Ezequiel Altamira, un joven que fue atacado por una patota cuando salía del boliche . Ezequiel esperaba un auto a una cuadra del local cuando fue atacado por una patota de cuatro personas que lo golpearon y robaron. Le fracturaron el cráneo y falleció.



Por este crimen detuvieron dos menores de 14 y otro de 15 que fueron enviados a un instituto de menores mientras que el 4 acusado, con 17 años, enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo.

El cierre definitivo

EL cierre definitivo del boliche, no se hizo esperar. EL intendente junto a los funcionarios de fiscalización le notificaron a los dueños que el local no podrá abrir más: “Nos ha traído muchos dolores de cabeza en los últimos años”, dijo Descalzo sobre el cuestionado boliche.



“En más de una oportunidad le hemos pedido a los dueños del local bailable que garantizaran la seguridad en las inmediaciones: en el puente, en la plaza, que sucedió lo que sucedió con Ezequiel. Lógicamente nosotros nos sumamos al pedido de justicia, pero la verdad es que no es para nada grato sentarse al frente de la mamá de Ezequiel”, aseguró el intendente a un medio local.



“Han incumplido con algo que se les solicitó de la Municipalidad: siguieron haciendo las reuniones con padres y madres de chicos y chicas que están a punto de egresar, diciéndoles que están vendiéndole la noche de egresados donde claramente hay menores de edad que consumen alcohol. Están incumpliendo con una normativa. Ante estos incumplimientos, es una decisión que creo que tengo que tomar”.