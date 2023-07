Club Leloir: la justicia durmió la causa y el boliche vuelve a abrir como si nada hubiera pasado

El secuestro, torturas y robo que sufrió un joven de Ituzaingó adentro del boliche por parte de los patovicas del lugar, parece que no es causa suficiente como para cerrar definitivamente este polémico club bailable. La denuncia radicada en la Fiscal{ia N° 2 de Ituzaingó a cargo de Patricio Verticheli, duerme el sueño de los justos y a 20 días del hecho, no hay detenciones ni medidas coercitivas contra los patovicas que intervinieron ese día. Eso sí, el boliche festejaba hoy la reapertura con su gerente disfrazado de dinosaurio y anunciando que otra vez gana la desidia y la vista gorda.

La denuncia es tan grave como concreta y precisa. Al joven lo secuestran adentro del boliche, lo llevan a una habitación, le pegan, lo desnudan y le roban sus pertenencias. Por mucho menos L-gante está preso hace un mes.

Una vez radicada la denuncia, se hace un allanamiento, se secuestran algunas cámaras y a solo unos días en que ya las noticias no hablaban del caso, todo vuelve al cajón de los recuerdos.

Desde la Municipalidad aseguran que si la justicia no toma cartas en el asunto, nada se puede hacer. “Si la justica penal no avanza, nosotros no podemos volver a clausurar. Los dueños ya tramitaron el expediente en el Juzgado de Faltas y nosotros no podemos seguir con la clausura a menos que la fiscalía ordene que continúe cerrado”. aseguran desde la Comuna.

Como en cambalache, “Vivimos revolcaos en un merengue. Y, en el mismo lodo, todos manoseaos“