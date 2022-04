Con la película “Sean eternxs”, Ituzaingó dice “presente” en el BAFICI

De la mano del cineasta Raúl Perrone, con su película “Sean eternxs”, Ituzaingó vuelve a decir “presente” en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) . La 23° edición del evento, que tras dos años de pandemia vuelve a la presencialidad plena, comienza este martes 19 de abril y se extenderá hasta el domingo 1 de mayo. En este marco, la función estreno del film será este jueves 21 de abril a las 21 horas en la Sala Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida Corrientes 1530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Hace tiempo que decidí no hacer más sinopsis de mis películas. Quiero que la gente llegue sin saber qué va a mirar. Tampoco habrá un trailer: son mentirosos, y nunca reflejan realmente el espíritu de la película. Gracias por comprender”, explica Perrone. Sin embargo, se sabe que “Sean eternxs”, al igual que otros films del director ituzainguense, se centra en las y los jóvenes del conurbano bonaerense.

“Siempre vuelvo a los pibxs”

Respecto del film producido por Pablo Ratto y protagonizado por Ariana Galardi, Sergio Fleita, Micaela Esquivel y Alejandro Ibáñez, Perrone aseguró en su cuenta de Twitter: “Siempre vuelvo a los pibxs – me gusta mostrarlos en su cruda realidad – y en su propio entorno – siempre pienso que si no me creo lo q estoy contando – no lo va a creer nadie”.

Raúl Perrone nació, vive y filma en Ituzaingó, donde también dirige el FECI y el taller de cine municipal. Crédito: haciendocine.com.ar.

En este sentido, el también director del Festival Internacional de Cine Independiente de Ituzaingó (FECI) , criticó “como se banaliza sus vidas en los noticieros y algunas películas con musiquita de fondo y mostrando que solo son violentos –( tampoco son carmelitas descalzas ) pero me sigue interesando mostrarlos – como son – como caminan – como hablan – que deseos tienen y como tratan de salir“.