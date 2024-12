Continúan las bajas en el León

El Verde confirmó que diez jugadores no seguirán en la institución a partir de la próxima temporada de la Primera C. Se trata de Ángel Luna, Lucas Bracco, Lautaro Chávez, Cristian Seltzer, Diego Serrano, Leonel Córdoba y Fernando López.



Con el objetivo de rearmar el plantel para el próximo año del Campeonato de la Primera C, Ituzaingó sigue con el éxodo de futbolistas, en este mercado de pases.



Ante las bajas ya conocidas de Alan Visco, Blas Pisano, Ángel Luna, Lucas Bracco, Lautaro Chávez y Cristian Seltzer, Ituzaingó sacó un comunicado en el que dio los nombres de más jugadores que no continuarán en el equipo ituzainguense.

Se trata de Leonel Córdoba, Matías Giroldi, Fernando López y Diego Serrano, que no formarán parte del plantel de la temporada que viene, en la que el plantel dirigido por Matías De Cicco tendrá como objetivo principal conseguir rápidamente el ascenso a la Primera B Metropolitana.



Por otra parte, Leonel “Monito” Córdoba, uno de los referentes del Verde y que logró dos ascensos en el club, jugó 40 partidos este año. Por su parte, Matías Giroldi defendió en 36 oportunidades el arco.

Por el lado de Fernando López, solamente disputó ocho encuentros, en el que fue titular apenas en uno.



Mientras que Diego Serrano estuvo presente en 29 partidos y sufrió una expulsión ante Lugano por la fecha 16 del Torneo Apertura.

De esta manera, Ituzaingó ya cuenta con diez bajas para el próximo campeonato de la Primera C, y se espera que en el transcurso de los días, habría novedades sobre los nuevos jugadores que llegarían al León.