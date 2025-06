Misoginia libertaria: La periodista Julia Mengolini denunció a trolls libertarios por una fake news en su contra

"El caso este es un asco, se están yendo muy a la mierda. Y bueno, nada... me quebré Nancy, no puedo más", sentenció la periodista Julia Mengolini en un audio enviado a su colega, Nancy Pazos, respecto al ataque de trolls libertarios que está sufriendo la conductora de Futurock en las redes sociales, donde la acusan falsamente de tener una relación incestuosa con su hermano.





El hecho incluye no sólo rumores y documentos falsos, sino también un video trucho generado con inteligencia artificial. Dicho contenido fue replicado en redes por distintas cuentas afines con las ideas del presidente, Javier Milei y La Libertad Avanza.





"La última operación que me están haciendo es que me inventaron un romance con mi hermano. Esto puede parecer gracioso y estúpido al principio pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido, y ahora también inventaron una carta documento (para volver a ponerme en tendencia) donde yo hablo de los videos como si fueran reales, y son videos hechos con inteligencia artificial donde estoy garchando con mi hermano, es un asco", afirmó Mengolini en comunicación con Pazos.





La respuesta de Milei

Luego de que Julia Mengolini se pronunciara públicamente acerca del ataque mediático y en redes sociales que está sufriendo a causa de las fake news que la tienen como protagonista, Javier Milei salió a responderle haciendo alusión a declaraciones pasadas que la periodista había hecho sobre el actual mandatario.





"Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la Justicia", publicó Milei en su cuenta de X (ex Twitter).





El presidente libertario se refirió a los dichos de Mengolini en mayo del 2023 cuando, en el programa Duro de Domar, la periodista afirmó: "Yo hice una descripción, no hice un juicio de valor. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana y eso no está bien. En todo tiempo, cultura y lugar en la historia de la humanidad hay una sola cosa que permanece como tabú, es el tabú del incesto. Uno no se enamora ni forma pareja con los hermanos".





La posibilidad de iniciar acciones legales

En su programa en Futurock, Julia Mengolini consultó al abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, sobre la posibilidad de accionar legalmente ante este tipo de agresiones en las redes sociales.





Ante esto, Gil Domínguez le sugirió que, al ser ella una figura pública, lo mejor sería que respondiera a las acusaciones desde los medios de comunicación. Sin embargo, la conductora no descartó la posibilidad de llevar el asunto a la Justicia.