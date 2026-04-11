Festival Científico Equinoccio: La propuesta para acercar la ciencia a los vecinos y vecinas llega a la UNLaM

Este sábado 11 de abril a las 17 se realizará en el Teatro Universidad de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) el Festival Científico Equinoccio, un evento gestionado por la Asociación Argentina de Docentes de Ciencias Exactas y Naturales en conjunto con la Casa de Altos Estudios.





El encuentro nació con la intención de democratizar el conocimiento y garantizar su acceso equitativo en distintos puntos del país, invitando a diversas personalidades destacadas de la ciencia a debatir y disertar en charlas en vivo.





Asimismo, el proyecto intenta reafirmar la importancia de la educación pública y de calidad como derecho humano, posicionándola como una herramienta clave para formar ciudadanos críticos y comprometidos.





De este modo, el Festival Equinoccio se propone divulgar y acercar la ciencia a la sociedad, promoviendo la alfabetización científica como base de la democracia, e inspirar a las nuevas generaciones a elegir la ciencia y la educación como caminos de vida y compromiso social.





Entre los participantes confirmados para esta edición del Festival Equinoccio, se encuentran Martín Ezequiel Farina, Diego Golombek y Estefanía Coluccio Leskow, doctora en Física y gerenta operativa del Planetario Galileo Galilei, quienes estarán a cargo de distintas exposiciones.





Según destacaron desde la organización del evento, las presentaciones tendrán como objetivo no solo divulgar contenidos científicos, sino también establecer un vínculo cercano con el público, con ejemplos y explicaciones vinculadas a la vida cotidiana.





Además de las charlas, la jornada educativa contará con propuestas que integran distintas áreas, combinando contenidos científicos con expresiones artísticas y actividades educativas. Estas instancias estarán orientadas a promover la participación del público y generar espacios de intercambio, más allá de la escucha de exposiciones.





“Nuestro objetivo es contar la ciencia desde una perspectiva de la comunicación, más cercana a la gente y divertida. Estamos con muchas expectativas y ansiosos. Se fue sumando mucha gente a este gran festival y se presentarán excelentes comunicadores y científicos", comentó el biólogo y divulgador científico, Diego Golombek, quien formará parte de la edición de este año del Festival Equinoccio.





Para participar del Festival Científico Equinoccio es necesario acercarse al Teatro Universidad de la UNLaM (Florencio Varela 1903, San Justo) este sábado 11 de abril a las 17. La actividad es abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.