Corte de pelo solidario en Ituzaingó

En nuestra sociedad, la apariencia personal y el cuidado del cabello juegan un papel crucial en la autoestima y el bienestar de las personas. Sin embargo, no todos tienen acceso a los recursos necesarios para mantener su imagen personal debido a diversas circunstancias económicas y sociales. En este contexto, los espacios solidarios para cortar el pelo emergen como una iniciativa valiosa y necesaria. Estos lugares no solo proporcionan un servicio esencial de manera gratuita, sino que también promueven la dignidad, la inclusión y el sentido de comunidad entre los individuos más vulnerables. En esta oportunidad, desde Diario La Ciudad, revelaremos algunos detalles de una propuesta más que interesante impulsada por la organización IAP (Ituzainguenses por un Ambientalismo Popular).





Hace tan solo unas horas, a través de las cuentas oficiales en las redes sociales de esta agrupación, se compartió la noticia que todos los martes a las 16 h en Hernández al 5324, entre El Rancho y Nicolás Repetto, estarán peluqueros y ofrecerán su servicio. Más allá de que no se cobrará un valor por el corte, l@s organizadores señalaron que se pasará una gorra para todas aquellas personas que desean colaborar.

Además de esta propuesta orientada claramente hacia quienes menos tienen, la IAP promueve cursos de oficios para todas aquellas personas que deseen comenzar en un nuevo rubro. Los lunes de 10 a 11:30 h, en el local de esta agrupación, se realiza un taller de crochet, en el cual simplemente se requiere llevar retazos de lana o hilos para reciclar. Asimismo, los martes de 14 a 16 h, anunciaron la apertura de un espacio destinado para el cotillón creativo. Para cualquier información al respecto, como así también para inscribirte en algunas de estas interesantes propuestas, es necesario comunicarse a través de WhatsApp al 1151261431.





Es importante mencionar que Ituzainguenses por un Ambientalismo Popular (IAP) es una organización comunitaria comprometida con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles en la ciudad de Ituzaingó y sus alrededores. Fundada por un grupo de ciudadanos preocupados por el impacto ambiental de las actividades humanas, la IAP se dedica a fomentar la conciencia ecológica y a implementar iniciativas que contribuyan a la preservación del entorno natural.





En tiempos en los cuales la crisis económica hace cada vez más visible la presencia de despidos en el sector público y privado, estos espacios de formación y de conexión junto a otras personas es fundamental para l@s vecin@s que residen en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.