Crimen de Kim Gómez: Habló Axel Kicillof y aseguró que busca que se haga justicia

“Me voy a referir al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia, que nos tiene conmovidos, con angustia y tristeza. La primera respuesta que tiene que haber es acompañamiento del Estado. Desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que tenían que estar presos. El área de Justicia está acompañando a la familia”, aseguró Axel Kicillof respecto del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que fue asesinada en el marco de un robo en La Plata, a manos de dos menores de edad.





Los dichos se realizaron en un acto llevado a cabo en el partido de La Costa, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por sus ministros e intendentes de la Costa Atlántica bonaerense, como Juan de Jesús, Gustavo Barrera y Walter Wischnivetzky.





Durante la jornada, Kicillof hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto con el presidente, Javier Milei, para abordar el problema de la inseguridad en el país, una cuestión que, según el mandatario provincial, está ligada al nivel de violencia cometido en el crimen de la niña en La Plata.





El hecho ocurrió el martes por la noche cuando dos delincuentes, de 17 y 14 años, robaron un Fiat Palio rojo, en el que se trasladaban Kim y su madre. La mujer logró escapar, mientras que la niña quedó dentro del vehículo, en el asiento del acompañante y con el cinturón de seguridad puesto. Según pudieron reconstruir los investigadores, testigos afirmaron que vieron cómo los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla del auto y escaparon a toda velocidad, con la menor siendo arrastrada por el pavimento durante 15 cuadras, ya que se encontraba enganchada al auto por el cinturón.





Ante el horror y la indignación de la gente por el crimen atroz de la niña, Kicillof aseguró estar “acompañando a quienes sufren el dolor y buscando justicia junto a la familia” y recriminó que “no todo vale por un voto”, haciendo referencia a la utilización del caso Gómez como estrategia de cara a las próximas elecciones.





“Lamento muchísimo la bajeza de estos días, sé que hay campaña electoral, sé que algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor. Se han traspasado todos los límites en esta ocasión. Algunos dirigentes los hemos visto hacer cosas que no es hacer política, son directamente miserables, inmorales”, afirmó el gobernador.





Los menores, el delito y el rol de la justicia

Respecto a los responsables del crimen de Kim Gómez, Axel Kicillof apuntó a la justicia argentina y enfatizó el hecho de que los delincuentes sean menores de edad. Como uno de ellos tiene diecisiete años, para el gobernador “no es un tema de ley penal juvenil en términos de imputabilidad”, ya que, desde los 16 años, es posible aplicar penas.





“Aun teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o se aplica mal. Yo no pongo a los jueces, no libero a nadie, ni hago las leyes” sentenció Kicillof y, acerca del responsable de 17 años, agregó: “Ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre”.