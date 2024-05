Motochorros atacan violentamente a 3 niñas en Merlo

Tres niñas de 7, 10 y 14 años que esperaban el colectivo junto a su madre en la esquina de Dessy y José Martí en el Barrio Segunda Loma Grande, fueron abordadas por uno de los delincuentes, que las golpeó y las arrastró por el piso.



El hecho fue el viernes pasado al mediodía, cuando el delincuente, tras bajarse de una moto, intentó robarle la mochila a una de ellas. Su cómplice lo esperaba con el vehículo encendido para huir.

Lo que no se logra ver en el video es que por la resistencia de la niña de 14 años a su mochila, la tiraron al piso y le patearon el estómago. Por otro lado, a la más chica la empujaron por sus gritos fuertes, lo que provocó que se golpeara la cabeza.





Al escuchar los gritos de las niñas, los vecinos salieron desesperados, lo que causó la retirada de los dos delincuentes, que no lograron robar nada. No se registró denuncia policial por este caso.