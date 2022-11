¿Cuáles son los estadios donde jugará Argentina en el Mundial?

Mañana arranca la Copa del Mundo y el conjunto albiceleste debutará en el Grupo C ante Arabia Saudita, en la segunda fecha jugará ante México en el Lusail Stadium, sede de la apertura y de la final, y cierra con Polonia en el 974, construido con containers reciclados y que luego será desmontado.

Cada vez falta menos para ver el debut de “La Scaloneta” en Qatar 2022, y en esta ocasión, repasaremos los estadios donde estará jugando la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

ESTADIO LUSAIL STADIUM

Este lujoso estadio, cuenta con capacidad para 80.000 personas, será la cancha más grande del certamen y la sede del partido final del Mundial de Qatar 2022.

La misma cuenta con una sala VIP y un sector denominado Súper VIP y, una vez finalizado el evento, se convertirá en un espacio para la comunidad con escuelas, locales, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud. Además está a 15 kilómetros al norte del centro de Doha.

En un país que se destaca por su estilo “futurista“, el techo del recinto está conformado por paneles solares, por lo que generará electricidad propia y también abastecerá a zonas aledañas. Además, la parte central -campo de juego-, podrá abrirse y cerrarse de acuerdo a las condiciones meteorológicas y, por las altas temperaturas, tendrá un novedoso sistema de aire acondicionado.

En este Estadio Lusail Stadium, se jugará ante Arabia Saudita este martes a partir de las 7 de la mañana, y luego el encuentro ante México el sábado 26 de noviembre desde las 16 hs.

ESTADIO 974

Esta cancha ya entró en la historia de los Mundiales porque es la primera que será completamente desmantelada tras la competencia y sus partes se utilizarán para crear instalaciones deportivas en el país organizador del torneo y en el extranjero.

El estadio se ubica en Ras Abu Aboud, cerca del puerto de Doha, con vista a la espectacular West Bay.

Está construido con materiales reciclados y 974 containers de transporte de carga marítima que dan al origen al nombre y, a la vez, coincide con el prefijo de marcación telefónica de Qatar. Tiene una capacidad para 40.000 espectadores.

Además de ser escenario del partido de la Selección Argentina ante Polonia, que se jugará el miércoles 30 de noviembre a partir de las 16 hs, este estadio será sede de otros siete partidos: México vs Polonia, Francia vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Serbia vs Suiza y Portugal vs Ghana hasta que comiencen los octavos de final.