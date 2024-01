“Cuota simple”: El programa que reemplazará al “Ahora 12” entrará en vigencia en febrero

A partir del 1 de febrero se establecerá un nuevo programa de financiamiento al consumo, que busca reemplazar al ya conocido como “Ahora 12”: Se trata del denominado “Cuota simple”, una extensión de la medida lanzada en el 2014 que busca sostener los niveles de venta de los principales rubros de consumo popular.

Actualmente, la Secretaría de Comercio y los bancos se encuentran definiendo cuál será la tasa de interés del nuevo programa. La medida vigente, “Ahora 12”, posee una Tasa Nominal Anual (TNA) de 82,50% para comprar productos nacionales en cuotas fijas con tarjeta de crédito y estará vigente hasta el 31 de enero del 2024.

Sin embargo, aunque aún no se determinó la TNA que abarcará la medida “Cuota simple”, desde el gobierno buscan llevar adelante una extensión. En diciembre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al Gobierno Nacional el desarrollo de un plan similar al actualmente vigente ya que, según expresó el presidente de CAME, Alfredo González, “para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”.

El programa de financiamiento al consumo “Ahora 12” será reemplazado por el “Cuota simple” a partir de febrero de este año.

Según los últimos números arrojados por el informe de monitoreo más reciente, el programa “Ahora 12” registró un volumen de ventas de 477.349 millones de pesos en noviembre 2023 y 3.429.707 millones de pesos en el acumulado enero-noviembre, un 133% más que en el mismo período de 2022.

Respecto a los rubros con mayores ventas mensuales alcanzados por el programa actual, se encuentran indumentaria, con un 34% de participación en la facturación total, electrodomésticos, con un porcentaje del 23%, y materiales para la construcción, con un 7%, en el mes de noviembre del 2023.