De Ituzaingó al mundo: “Sean Eternxs” de Raúl Perrone fue premiada en el BAFICI

La película “Sean Eternxs”, del cineasta ituzainguense Raúl Perrone, recibió este fin de semana el premio “Mejor Largometraje” de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA). El reconocimiento fue en el marco del 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) , que tuvo lugar del 19 de abril al 1° de mayo.

Tras la entrega del premio, el productor del film, Pablo Ratto, expresó en su Instagram que “todavia queda flotando en el aire la alegría del recorrido de Sean Eternxs en el BAFICI”; y agregó: “Sean Eternxs es una película que amo y que me emociona, asi como me emociona la fortuna de acompañar a Raúl Perrone. En cada plano de sus películas, el Perro me devuelve la fe en el cine”.

El largometraje de Perrone busca mostrar a las juventudes marginadas desde una perspectiva desestigmatizante. “Los chicos, los marginales son muy maltratados inclusive hasta en los noticieros de televisión, con musiquita de fondo y toda esa cosa; y yo trato de darles dignidad desde hace muchos años”, expresó su director en el programa Primera Mañana de Radio Kamikaze, antes del estreno de Sean Eternxs en el BAFICI.

El cineasta rodó la película en La Torcaza (Coronel Pringles 1279) antes de la pandemia, en 2019. “Estuve ahí reunido con chicos de 16, 17 años, de vida bastante difícil, pero con una contención ahí, y la película trata sobre ellos”, relató.

El paso del film por el BAFICI fue exitoso desde un comienzo. Un día antes del estreno, que fue el jueves 21 en la Sala Leopoldo Lugones, las entradas para la función ya se había agotado.