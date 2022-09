De la mano de “Raíz Litoral”, este viernes llegan al oeste dos talentos entrerrianos

Este viernes 30 a las 21 horas, como cierre del Mes del Chamamé, tendrá lugar el tercer encuentro del ciclo “Raíz Litoral” en el Teatro “La Salita” de Castelar, ubicado en Almafuerte 2642. En esta oportunidad, se presentarán la cantora Guadalupe Vela y el acordeonista Tati Grandolio, ambos de la provincia de Entre Ríos.

Previo a la fecha, los talentos entrerrianos dialogaron con Griselda Vela en una entrevista transmitida por las redes sociales de Raíz Litoral. Allí, el acordeonista, oriundo de la ciudad de Victoria, se refirió a la importancia del diálogo “para la música, para la cultura, encontrarnos a charlar sobre nuestra historia y lo que estamos haciendo desde nuestro lugar”.

Por su parte, Guadalupe Vela, de Concepción del Uruguay, destacó el papel del río en su carrera musical. “Para mí es muy significativo la música que elijo hacer, no sólo en los sonidos, en donde se refleja, sino también en la identidad con la que elijo cantar lo que elijo cantar”, comenzó.

En este sentido, explicó: “El paisaje ha sido muy importante y ha sido determinante para que yo me vuelque a la música del litoral y no a otra música que también escucho, que también me gustan, pero no me identifican de forma esencial”.

De esta forma, este viernes el Teatro “La Salita” de Castelar vivirá una noche bien entrerriana a puro chamamé. Además, la música del litoral estará acompañada con empanadas y algo para tomar.

Las entradas anticipadas se pueden comprar contactándose al 11 6101 2425 o por mensaje directo en el Instagram @raizlitoral.