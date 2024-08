Desde el lunes viajar desde el Conurbano a Capital costará un 60 % más caro

Desde el próximo lunes 1 de septiembre y por decisión del Gobierno Nacional, dejará de estar vigente la Red Sube, el beneficio que permite reducir el valor de los pasajes de aquellos usuarios que en un lapso menor a dos horas utilizan dos o más servicios de transporte público.



La eliminación de este sistema provocará un aumento de hasta 60% del gasto en transporte para los usuarios que hacen más de un viaje, ya que tendrán que pagar el boleto pleno.



Hasta ahora, gracias al boleto integrado de la Red Sube, los usuarios que tomaban más de un transporte público en dos horas pagaban el primer viaje con tarifa plena, el segundo con un descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja.



El costo

Tomando como ejemplo el valor del boleto mínimo de 370 pesos y suponiendo que una persona que vive en el Conurbano toma primero un colectivo para llegar a la estación ($370), luego el tren ($ 100, 50 % de descuento)) y después otro colectivo en la Ciudad de Buenos Aires para llegar su trabajo ($ 92,50, con 75 % de descuento), paga en la actualidad un total de $ 562 pesos por día o $14.612 por mes.



Con la desaparición de la red SUBE, se deberá pagar el 100 % de los 3 viajes y deberá abonar un total de $ 940 pesos por día y $24.440 por mes. la diferencia será de $ 378 pesos por día que multiplicado por los 26 días del mes, representa $ 9.828 pesos por mes.



El ministro de Economía, Luis Caputo, ya confirmó a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires que desde el 1 de septiembre no girará los fondos que sostienen el sistema de Boleto Integrado, que alcanza a 388 líneas de colectivos, 8 corredores de Metrobus, 7 líneas de ferrocarriles (Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza), 6 líneas de subte (A, B, C, D, E y H) y el Premetro.



Esta medida despierta gran preocupación entre los municipios. El jueves pasado, intendentes de distintos distritos de la Primera sección electoral se reunieron en Pilar para evaluar cómo transitan la gestión de sus municipios y exigirle al Gobierno que de marcha atrás con la eliminación del boleto integrado de la Red SUBE en sus localidades.



"Las consecuencias que generará el nuevo ajuste de la administración nacional con la eliminación del boleto integrado impactarán en la vida diaria de los usuarios bonaerenses y los trabajadores del transporte”, coincidieron los intendentes