Don Francisco de Merlo: conoce la historia del hombre clave para la fundación de Merlo

Merlo se ha convertido en una de las localidades más importantes con las que cuenta la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. No obstante, al igual que otras ciudades del conurbano bonaerense, no siempre fue vista como la conocimos en la actualidad. Algun@s historiadores sostienen que a comienzos del siglo XVIII el distrito no era más que un paraje desolado recorrido de manera diaria por tribus querandíes con alguna que otra estancia ocupada. Todo cambio en este lugar con la llegada de un personaje de origen español que le otorgó su nombre al partido: Don Francisco de Merlo. Su historia merece ser recuperada una vez más.

Este hombre nació en la ciudad de Sevilla un 11 de Agosto de 1693 y llegó a estas tierras en el año 1712 con el cargo de funcionario enviado por el gobierno de España. Ya instalado en esta localidad, contrajo matrimonio con Doña Francisca de Toro y González Marquina y tuvo cinco hijos.

Algunos relatos indican que Don Francisco de Merlo no tenía dinero para poder instalarse en lo que hoy conocemos como Merlo. En su testamento mencionó que para adquirir su cargo debió pedir plata a cuatro personas, ya que su sueldo se limitaba a tan solo ocho pesos mensuales. A partir de mucho esfuerzo y trabajo, en 1720 adquirió tierras en estos pagos.

Uno de los hechos centrales para la fundación del partido de Merlo es la amistad que tenía este funcionario con el preceptor de números de los Reales Consejos de la Villa de Madrid, Don Francisco Sánchez de Botija. Al fallecer Botija, le dejó gran parte de sus bienes a cambio de que alzara una capilla en su nombre y la dotara de bienes y adornos en su honor. Don Francisco de Merlo cumplió su palabra y ordenó la construcción de la capilla en sus tierras. Como si esto fuera poco, compró más tierras en la región y extendió sus propiedades a lo que hoy es el Partido de Merlo, La Matanza, Marcos Paz y General Rodríguez, entre otras localidades.

El 31 de agosto de 1754, a partir de una Cédula Real de Fernando VI de España, fue convalidada la fundación del pueblo con el nombre de “San Antonio del Camino. Francisco de Merlo, a partir de este hecho, comenzó a ofrecer viviendas y tierras para trabajar a todas aquellas personas que así lo deseen. El 4 de abril de 1758 Francisco de Merlo falleció y fue sepultado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Buenos Aires. La sorprendente historia de este hombre crucial para la fundación de la ciudad merece ser trasmitida de generación en generación.