“Dorin-Bardotti”: Un dúo musical al natural

“Nos gusta tocar como somos nosotros, expresar lo que somos como músicos e intérpretes, sin maquillaje”, enuncian Valeria Dorin y Federico Bardotti, músicos de Morón e Ituzaingó que, tras los caminos de la vida y la música, se unieron en el dúo que lleva sus apellidos como bandera: el Dúo Dorin-Bardotti que, en el mes de junio de este año, lanzó su primer material discográfico “Natural(es) Volumen 1”.

La Ciudad conversó con lxs artistas acerca de los inicios del dúo, sus inspiraciones, el surgimiento de su primer disco y los próximos proyectos, como sus próximos dos shows a realizarse en Ituzaingó.

¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la idea de formar un dúo?

Valeria Dorin: Nos conocimos hace muchos años. Los caminos de la música nos llevaron a encontrarnos. Un día, Fede buscaba corista para su banda y me convocó. Más tarde, ese grupo se disuelve y con Fede decidimos armar otra agrupación en la que hiciéramos repertorio de Fede y también de otros autores y compositores, de acá y de otros lugares. Ese grupo se disuelve también.

En enero de 2020, me convocan del municipio de Hurlingham para hacer un streaming homenaje a Spinetta y fuimos con Fede. Ese fue el puntapié inicial para formar el dúo. Ahí empezó el entusiasmo por tocar juntos en ese formato. Y acá estamos, dos años después, con un material discográfico ya editado, varios vídeos y varios conciertos en nuestro haber… ¡Muy felices!

¿Por qué eligieron sus apellidos como nombre del proyecto musical?

Federico Bardotti: Creo que no fue muy pensado. Sencillamente, porque somos “Vale y Fede haciendo música”, desde lo que cada uno es, sin estar actuando o en pose. Vale canta como a ella le gusta y yo toco la guitarra como a mí me gusta y todo fluye de la mejor manera.

¿Cuáles son sus referentes en lo musical?

Dorin/Bardotti: Nos gustan muchos músicos y compositores de géneros muy variados. Ambos estudiamos música popular y nos gusta indagar en los distintos estilos de cada género. Creo que lo que nos inspira es más lo ancestral de cada género, que algún artista en particular. Nos gusta tocar como somos nosotros, claro que aprendiendo siempre de los referentes de cada género, pero sin querer ni buscar imitarlos.

¿Cuáles son sus inspiraciones a la hora de componer?

Federico Bardotti: En mi caso particular, cuando escribo una canción siempre empiezo jugando y a veces me pregunto, en ese juego, cómo tocaría Eric Clapton una zamba o cómo tocaría Atahualpa Yupanqui un blues; o cómo haría Paul McCartney un tema de Juan Luis Guerra, o al revés. Y trato de mezclar un poco los músicos que me inspiraron a mí.

En cuanto a la letra, lo que salga tratando de reflejar sensaciones con las palabras que sean cantables. Siempre todo es jugando libremente.

El Dúo Dorin-Bardotti se presentará en Ituzaingó este viernes 24 a las 21 en La Bululu- sala de pies a cabezas. Además, volverán a la zona en el mes de julio, tocando con otro proyecto musical en el Centro Cultural “Qué hay de ti”.

¿Cómo fue el proceso de realizar y posteriormente lanzar su primer disco Natural(es)? ¿Por qué eligieron ese nombre para este material debut?

Dorin/Bardotti: Se fue dando…el repertorio estaba como queríamos, y los dos ya veníamos, por un lado, produciendo material audiovisual con otra banda y, por otro, metiéndonos en el mundo del Home Studio. Adquirimos un lindo micrófono, placa de sonido, parlantes, auriculares y… ¡a grabar!

Siete canciones del disco fueron grabadas en Home Studio por nosotros y mezcladas por Matías Haefeli. También, nos dimos el gusto de grabar cuatro temas con Carlitos Fernández en batería y Maxi Chercover en bajo y producción musical, en el Estudio Romaphonic, más el material audiovisual realizado por venganza under de esas grabaciones. Así que, fue decantando. Teníamos ganas de salir al mundo con nuestras versiones y nos pusimos a trabajar.

La elección del nombre llevo su tiempo. Queríamos expresar que ahí estaba grabado lo que somos como músicos e intérpretes, “sin maquillaje”, así sonamos. “Natural” habla de la música, habla de nosotros.

¿Qué próximos proyectos tiene el dúo en mente?

Dorin/Bardotti: Tenemos empezado lo que va a ser “Natural (es) volumen 2” y tenemos algunos videos más por terminar de editarse y publicarse. En lo cercano, dos próximos shows:

El 24 de junio en La Bululu- sala de pies a cabezas (Belgrano 22275, Ituzaingó) a las 21. Y el 15 de julio en el Centro Cultural “Que hay de ti” (Av Néstor Kirchner 21426, Ituzaingó) también a las 21. Allí, nos estaremos presentando junto al dúo Mosaico. Ambos shows con entrada a la gorra.