El CAI se juega el pase a la Copa Argentina

En el día de hoy, se pondrán las ventas de entradas para el duelo de este sábado entre Ituzaingó vs Fénix, donde puede abrochar la clasificación al torneo más federal del país.

Luego de la fecha libre, el equipo de Matías De Cicco se prepara para recibir al “Blanquinegro”, este fin de semana en el Carlos Sacaan.

Por eso, hoy desde las 13 hasta las 21 hs en la Sede Social del Club Atlético Ituzaingó (Los Pozos 48), saldrán las ventas de entradas anticipadas para el partido de este sábado ante Fénix a partir de las 15:30 hs, sabiendo que si el Verde gana, se clasifica a la Copa Argentina del próximo año, cumpliendo el tercer objetivo (ya aseguró su permanencia en la Primera B y jugará el reducido).

También Ituzaingó si empata o cae ante el “Cuervo“, tendrá que esperar un traspié o una igualdad de Villa San Carlos, y si saca dos de seis puntos en juego, clasificará a la Copa Argentina.

Cabe destacar que el expendio continuará mañana de 10 a 21 hs, el viernes de 10 a 18 hs, y el sábado desde las 10 hasta las 13 hs en la Sede.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

General : $1.100

: $1.100 General socio : $500

: $500 General Jubilado, dama : $500

: $500 General Menor : $300

: $300 Platea : $1.600

: $1.600 Platea socio: $1.000

¿COMO SE JUGARÁ EL TORNEO REDUCIDO POR UN LUGAR EN LA PRIMERA NACIONAL?

El Reducido por el ascenso se divide en cuatro fases: En la 1ra Fase jugarán los ocho mejores equipos ubicados en la tabla final, excluidos los ganadores del Apertura (Comunicaciones) y Clausura que pasan directamente a semifinales. Los partidos se darán en la siguiente disposición: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores pasan a la 2da Fase y se ordenan nuevamente por la misma tabla final del 1° al 4°, quedando 1° vs 4° y 2° vs 3°.

Los encuentros de octavos y cuartos de finalserán a un solo partido, el local será el equipo mejor ubicado y en caso de igualdad en los 90 minutos se definirá por penales.

En la instancia de semis, otra vez se vuelve a ordenar del primero al cuarto, con la particularidad de que la ubicación de los campeones también se define por la posición final de la tabla entre ellos, quedando para los clubes que vienen desde la 2da fase las posiciones 3° y 4°.

También se disputará un solo partido en donde los locales serán los ganadores del Apertura y Clausura, y en caso de persistir la igualdad durante los 90 minutos, clasificará por ventaja deportiva.

El partido final se definirá en dos partidos de ida y vuelta en el que el equipo que tuviera la mejor posición establecida en la instancia de semifinales será quien actúe como local en el partido definitorio de vuelta.

Si entre los segundos 90 minutos de juego, la cantidad de puntos y la diferencia de gol resultaron igualadas, la definición del ascenso a la Primera Nacional será mediante la ejecución de tiros desde el punto de penal.