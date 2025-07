Se confirmaron las últimas dos fechas de Eliminatorias

El elenco albiceleste recibirá a Venezuela a principios de septiembre, y luego finalizará las Eliminatorias, visitando a Ecuador.



Con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial 2026, Conmebol anunció los días y horarios para las últimas fechas, 17 y 18, de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugarán los primeros días de septiembre.

El equipo comandando por Lionel Scaloni se medirá primero ante Venezuela en el Estadio Más Monumental el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20.30.



A la misma hora, a su vez, se disputarán tres partidos definitorios que buscarán ocupar los últimos cupos: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador.



Y más tarde, desde las 21:30 hs, Brasil se presentará de local ante el eliminado Chile.

Días más tarde, la Albiceleste viajará a Guayaquil para enfrentarse a Ecuador (ya clasificado) el martes 9 de septiembre a las 20.00 hs.

Asimismo, completarán la jornada a las 20.30; Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Chile vs. Uruguay.

Hasta el momento, los únicos con boleto asegurado al certamen mundial son Argentina, Brasil y Ecuador.



Por lo que las demás selecciones deberán pelear por los restantes tres lugares directos y uno por el repechaje.