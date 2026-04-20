El Municipio entregó materiales y juegos a los 5 jardines de infancia del distrito

El intendente Pablo Descalzo y Victoria Iommi -gerenta de la Fundación Banco Provincia-, entregaron materiales didácticos y juegotecas a seis jardines del distrito. El encuentro tuvo lugar el lunes 20 de abril, en el Polideportivo La Torcaza.



Esta iniciativa apunta a brindar herramientas que contribuyan a fortalecer la primera etapa de la trayectoria educativa. La misma es parte del programa “Acompañamos a las escuelas” de la Fundación Banco Provincia, que realiza mejoras edilicias y equipamiento pedagógico y tecnológico.



Las autoridades entregaron materiales didácticos, juegos para plazas blandas y juguetes a los jardines N° 908, 918, 907, 917, 903 y 905. Además, durante la jornada los niños y niñas de dichas instituciones participaron de actividades recreativas y deportivas. Durante la jornada las y los pequeños disfrutaron de encastres, plaza blanda, pizarra, pelotas, música y otras actividades recreativas junto a sus maestras.



El intendente Pablo Descalzo destacó el valor de estas iniciativas y señaló: “Son herramientas que fortalecen la tarea que llevan adelante las docentes del nivel inicial en todo el municipio de Ituzaingó”.Y añadió: “En un contexto donde el Gobierno Nacional aplica ajustes en educación, es fundamental seguir ampliando y garantizando derechos”.



