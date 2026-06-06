Un bar de Ituzaingó regala cerveza por Tim Payne

A solo días del pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la fiebre mundialista ya se respira en cada rincón de la zona oeste, pero esta vez con un condimento inédito. El ingenio argentino y la cultura de las redes sociales no conocen de fronteras, y el epicentro de un fenómeno viral a escala global se trasladó directamente al corazón gastronómico de nuestro distrito. En un contexto donde la complicidad con el cliente y el marketing de guerrilla definen el éxito de los comercios locales, un reconocido espacio de Ituzaingó pateó el tablero con una propuesta tan insólita como irresistible para los amantes del fútbol, los memes y la buena birra.





Se trata de El Jardín de Ituzaingó, el concurrido punto de encuentro ubicado sobre la calle Juncal al 121, a metros de nuestra clásica estación. Fiel a su estilo descontracturado y siempre atento a las tendencias que movilizan la noche del oeste, el bar decidió sumarse activamente al furor internacional que rodea la figura de Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en el personaje más buscado del planeta digital. El objetivo del local es claro: reconocer a este jugador tan famoso en las redes sociales y regalarle una alegría a la comunidad local con una promoción única: todas aquellas personas que concurran al lugar con una figurita del futbolista, con la compra de una cerveza, tendrán otra de regalo.

Para entender la magnitud de la movida en Juncal 121, es necesario repasar la historia detrás del mito que transformó la previa del Mundial 2026. El punto de partida de este fenómeno estuvo en una propuesta realizada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como @elscarso. Su objetivo era sencillo pero sumamente original: encontrar al futbolista menos popular del Mundial y convertirlo en el máximo protagonista de la competencia antes de que comenzara. El elegido fue Payne, un aguerrido defensor de Nueva Zelanda que jamás imaginó que su rostro se transformaría en un símbolo de culto.





La bola de nieve fue imparable y el fenómeno no se limitó a Argentina. Usuarios de diferentes países empezaron a interesarse por la historia del jugador, investigaron su carrera y compartieron contenido relacionado con él. En cuestión de días, Payne pasó de tener apenas 4.000 seguidores en Instagram a reunir más de 5 millones de fanáticos. Su historia ya trascendió las canchas: la propia FIFA, músicos consagrados, influencers de élite, clubes de fútbol y millones de usuarios de distintos países se sumaron a una campaña viral que colocó al defensor en el centro de la conversación global.





Recogiendo el guante de esta locura virtual, El Jardín de Ituzaingó decidió materializar el meme en una recompensa real para los vecinos. La iniciativa ya empezó a hacer ruido en los grupos de WhatsApp y promete llenar el patio cervecero del bar. Es una muestra más de cómo los espacios culturales y gastronómicos de Ituzaingó logran sintonizar el pulso de la época, transformando un hito de internet en la excusa perfecta para encontrarse, compartir una pinta bien fría y celebrar la pasión mundialista en el barrio.