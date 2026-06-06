Chau racha negativa: Ituzaingó recuperó la alegría

Con goles de Alcides Miranda Moreira y Segundo Gras, el Verde derrotó a Real Pilar por 2 a 0, y sumó su primera victoria en el Campeonato, dejando atrás 20 encuentros sin conocer el triunfo. Ahora, el fin de semana irá hacia Jauregui para enfrentar a Flandria.



En una tarde-noche con mucha humedad, en el Estadio Carlos Sacaan, se abrió la fecha 19 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, entre el “Verde” y el “Monarca”, en un duelo de dientes apretados.



En la primera etapa, el León fue superior porque fue quien tuvo la iniciativa de atacar y generó las mejores ocasiones de gol. El “Monarca”, prácticamente, no incomodó al bloque defensivo del local.



Ituzaingó avisó en varias oportunidades. Primero, con un zurdazo de Franco Luppino que atajó Martín Perafán; más adelante, con un disparo de Matías Campusano que se fue abriendo.



Sin embargo, Real Pilar, que en ciertos pasajes intentó tener la posesión del balón, no fue claro en los últimos metros y, a los 35 minutos, sufrió la primera de sus tres expulsiones en la tarde-noche del Sacaan.



El protagonista fue Facundo Cardozo, quien le cometió una falta desde atrás a Alcides Miranda Moreira a un paso del área, cuando se iba mano a mano con el arquero.



A raíz de ese tiro libre, el delantero paraguayo envió su ejecución apenas por arriba del travesaño.



Sobre el cierre del primer tiempo, Luppino volvió a avisar, esta vez, con una acción que pasó pegada al palo, y ambos equipos se fueron a los vestuarios con pardas en cero.



En la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco fueron en busca de poder quebrar el cero.



Las primeras advertencias del segundo tiempo fueron por parte de Lautaro Mena (con una volea por encima del horizontal) y de Alcides Miranda Moreira (sacó un zurdazo que tapó Perafán). Posteriormente, hubo un tiro desviado de Mauro Aguirre.



De tanto insistir, Ituzaingó rompió el cero. En el minuto 77, Alan Sotelo puso un pase pinchado a la zona peligrosa, Juan Manuel Fernández la bajó de cabeza, el paraguayo ajustició de zurda y convirtió luego de que la pelota pegara en el palo.

A partir de ahí, la visita entró en la desesperación y desvirtuó el trámite. Primero, el entrenador Gabriel Torres vio la roja por protestar. Seguidamente, a los 88’, Mathías Crocco se fue a las duchas por doble amonestación.



Finalmente, el Verde liquidó el encuentro. A los 92’, tras un saque largo de Hugo Acevedo, Miranda Moreira (la figura del partido) entró al área, la aguantó y apoyó con Segundo Gras, quien abrió el pie y definió sutilmente.

Instantes después, David Achucarro también fue expulsado en el cuadro visitante, producto de un cabezazo a Emmanuel Mantovani.



Fue así que Ituzaingó rompió con una sequía de 20 partidos sin poder quedarse con una victoria y se reencontró con el triunfo en el día del fallecimiento del Indio Solari, que vivía en el barrio.



En la próxima jornada, el conjunto ituzainguense visitará a Flandria, el próximo sábado 13 de junio a partir de las 15:30, con el objetivo de conseguir otro triunfo y soñar con la permanencia en la Primera B Metropolitana.