Ituzaingó perdió y sigue hundido

El Verde cayó ante Dock Sud por 3 a 0 y extendió la crísis futbolística de once partidos sin ganar. Panorama muy preocupante para los de Szeszurak.



En el Estadio De Los Inmigrantes, casa del Docke, se enfrentaron por la fecha 12, el dueño de casa y el León, en un duelo de necesitados por la zona de abajo.



El primer tiempo, lo tuvo a Dock Sud como protagonista principal del encuentro, donde generó varias aproximaciones hacia el área rival de Ituzaingó, que estuvo inconexo en el juego asociado, y no tuvo remates en la primera etapa.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Guillermo Szeszurak cambiaron el chip para poder llevarse los tres puntos de visitante, pero lo peor para el Verde, llegó a los 17 minutos tras una expulsión de Matías Campusano, y dejó a Ituzaingó con diez jugadores.



Sin embargo, Dock Sud, con un hombre de más, empezó a complicar las cosas al León, y en diez minutos, se llevó un merecido triunfo, de la mano de Villalva a los 36 minutos, y luego, Ghigliazza, en dos oportunidades, y con un golazo de chilena, sentenció el resultado final de 3-0.



De esta manera, Ituzaingó sigue sin arrancar en el Campeonato de la Primera B Metropolitana y acumula doce encuentros sin ganar en el Torneo. Con este resultado, continua en la última posición con cuatro unidades y en zona de descenso.

En la próxima fecha, Ituzaingó recibirá a Excursionistas, el próximo sábado a las 15:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, con la urgencia de conseguir su primera victoria.