Se hacían pasar por una empresa de envíos para estafar: una detenida

Una mujer de 27 años fue detenida en las últimas horas en Florencio Varela, acusada de ser la beneficiaria de una red de estafas virtuales que operaba mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp. La investigación, liderada por la DDI de Morón, permitió desarticular la maniobra tras una denuncia radicada a fines de marzo por una vecina damnificada.



El procedimiento policial se concentró en una vivienda de la calle Aconcagua al 2400, en el partido de Florencio Varela. Allí, los efectivos procedieron a la aprehensión de M. A. Y. y al secuestro de dos teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados directamente en las maniobras de captación de cuentas.



La estafa comenzó el pasado 30 de marzo bajo la modalidad conocida como el "cuento del tío". La víctima, una vecina de 63 años, recibió un llamado de un supuesto empleado de la empresa de transporte "Vía Cargo" quien, mediante engaños técnicos vinculados a la entrega de un paquete, logró obtener el acceso a su aplicación de mensajería.



Una vez con el control de la cuenta, los estafadores comenzaron a exigir transferencias de dinero a sus contactos.



Según consta en la causa, varios allegados de la mujer realizaron envíos de dinero por montos superiores a los 90 mil pesos, creyendo que se trataba de una urgencia de la titular. El rastreo de estas transferencias fue clave para la investigación, ya que todos los fondos terminaban en una cuenta bancaria a nombre de la ahora detenida.



Para localizar a la sospechosa, el personal policial realizó un análisis de datos a través de ANSES y redes sociales, logrando establecer su domicilio exacto.



La causa fue caratulada como "estafa y acceso indebido a sistema informático" y quedó radicada en la UFI N° 4 de Morón, que dispuso la notificación de la imputada bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal.

Cómo evitar estafas por WhatsApp

Ante el incremento de las estafas digitales por WhatsApp en Argentina, resulta fundamental extremar las medidas de seguridad para evitar la suplantación de identidad y el robo de dinero o datos.



Los ciberdelincuentes operan captando códigos de verificación mediante engaños para luego solicitar transferencias a los contactos de la víctima apelando a falsas urgencias y a la confianza del vínculo.



Para prevenir estos fraudes, se recomienda activar la verificación en dos pasos, nunca compartir códigos con terceros y utilizar exclusivamente aplicaciones oficiales.



En caso de sufrir un hackeo, las acciones inmediatas deben incluir el aviso al soporte técnico de la plataforma y la alerta rápida a los allegados para interrumpir la cadena de engaños.