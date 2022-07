“El Cobra” Agosto vuelve a pelear en el barrio en el Polideportivo Municipal de Morón

“Con mi rival nunca hemos peleado y lo que espero es que sea una pelea de palo por palo”, confiesa Franco “El Cobra” Agosto, el kickfighter oriundo de Rafael Castillo que este sábado 9 a las 19 volverá al cuadrilátero del barrio en una pelea con Brian Okonsky en el Polideportivo Municipal de Morón (Fray Justo Santa María de Oro, 3530)

Agosto, de 27 años, ganó grandes peleas y títulos, como el de Campeón Regional de una federación la WKF. Además, se entrena en el Dojo Serpiente de Castelar y considera que, el prepararse allí, fue una de las mejores decisiones de toda su vida.

La Ciudad conversó con “El Cobra” sobre su nueva pelea de este sábado 9 en el Polideportivo Municipal de Morón, su rival Brian Okonsky y la transmisión de la pelea en vivo por Canal 9.

¿Cómo te preparas para la pelea del fin de semana?

Mi preparación tanto física y técnica son siempre intensas. Eso es porque nunca se sabe cuándo puede salir una pelea de sorpresa o por baja, y hay que saber aprovechar la oportunidad. En esta ocasión, también pude meter entrenamiento mental para poder mejorar mi rendimiento.

“El kickboxing es mi lugar en el mundo y en donde yo quiero cumplir mi sueño de ser campeón”, sentencia El Cobra Agosto quien se enfrentará a Okonsky este fin de semana en Morón.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en este enfrentamiento con Okonsky?

La pelea surgió a raíz de la última victoria. La gente quedó muy contenta y se abrieron algunas oportunidades importantes, lo cual me alegra y me llena de mucho orgullo. Así que, considero que hay que seguir pisando firme y no decepcionar, para que sigan confiando en mí.

¿Qué pensás de tu rival, Brian Okonsky?

A mi rival lo he visto pelear hace años con un compañero. Sé que es un oponente duro y fuerte, pero eso me motiva más para pelear contra él. Nunca hemos peleado y lo que espero es que sea una pelea de palo por palo.

¿Cómo puede la gente asistir a este enfrentamiento el sábado 9 en el Polideportivo Municipal de Morón?

Para asistir a este evento, quienes quieran venir deben pedir las entradas a los peleadores. Si bien es un evento gratuito, es necesario presentar estas entradas para poder ingresar. A través de las redes sociales mías o de mi rival, pueden conseguirlas. Además, si no pudieran venir por algún motivo, la pelea se transmitirá en vivo por Canal 9 para que todo el mundo pueda disfrutarla.