El Coliseo ituzainguense, cada vez más cerca de su inauguración

El artista local Rubén Díaz pasó por el aire de Radio Kamikaze y trajo novedades sobre su obra próxima a finalizar: el Coliseo Romano de Ituzaingó. En conversación con Martín “el Tucu” Abusamra y Luana “la Loba” Pascual durante su programa Tardemente (lunes y miércoles de 14 a 17 horas), el autoproclamado “Fantasiólogo” anunció que la inauguración de la atracción turística será “en dos semanas más o tres”.

Cabe mencionar que ese es el tiempo previsto para terminar el Coliseo. Luego habrá que equipar y poner en funcionamiento el restobar que tendrá sede allí. Con respecto a la obra en sí, Díaz opinó que “es la mejor de todas” las que hizo. “Supera a la Torre Eiffel para mí”, aseguró; y agregó: “Yo creo que lo próximo que voy a hacer va a ser mejor, si no no lo hago”.

A su vez, reveló que pidieron permiso para poner el nombre de Charly García a la obra “porque los homenajes hay que hacerlos en vida”. Sin embargo, aseguró que si no lo autorizan a bautizarlo de esa forma, tendrá un homenaje en forma de gigantografía pintada.

“Quiero que venga Charly con sus parientes, su familia, solos, que se queden festejando, sin mí inclusive. Porque un homenaje hay que hacerlo para el otro, no para uno”, remarcó.

Por otro lado, el artista adelantó que sus próximas dos obras son las pirámides de Egipto y “las cuatro casas: la casa dormida, la casa borracha, la casa al revés y la casa al derecho”.

Sobre el artista

Durante su paso por Tardemente, Díaz habló sobre su salto a la fama: “Soy la misma persona que estaba hace siete años pensando las mismas cosas que hoy. El escenario lo maneja la gente y no me hago cargo de lo que la gente ve detrás del escenario”.

En este sentido, contó: “Yo quisiera que alguna vez alguien tiene la locura de recordarme a mí, que recuerden una fecha. 14 de julio de 2018, el día de la inauguración de la Torre Eiffel, el día que cambió la historia de Ituzaingó, por lo menos adentro mío”.

El artista se refirió a esa fecha como “el día que empezó el sueño. Sin nombre ni apellido, yo no firmo ni obras ni cuadros, no firmo nada”; y explicó: “Si la tengo que firmar es como que tengo que reivindicar que es mía”.

“Yo lo pondría como el día que Ituzaingó se levantó y dijo podemos ser potencia, podemos crear un partido turístico nacional e internacional”, sintetizó expresando su cariño por la ciudad que lo vio crecer.

Además, Díaz hizo hincapié en el centro de sus viajes. “A mí no me interesaba ni ver la Torre Eiffel ni ver el Notre Dame ni ver nada; a mí me interesaba hablar con la gente y con los pueblos”, comentó; y explicó: “Hablando con la gente voy a entender el lugar”.

El proyecto de Rubén Díaz para Ituzaingó y para Barcala

El “Fantasiólogo” reveló algunas de sus próximas obras: “Estamos haciendo la limusina, porque Ituzaingó merece una limusina; estamos haciendo la Comunidad del Tornillo”.

También comentó que harán una Estatua de la Libertad “con la misma forma que la Estatua de Estados Unidos, pero con el cuerpo del Principito, y en vez de la antorcha va a tener una rosa. Y en la otra mano la bandera del mundo. Porque estamos fundando la bandera del mundo”.

Con respecto al Coliseo, Díaz contó a La Ciudad que lo puso en alquiler “con la condición de que cuatro horas semanales yo te puedo llevar gente gratuitamente a conocerlo cuando esté cerrado. Siempre pensando en la gente”.

“Yo en Barcala quiero hacer otra obra importante que son las pirámides de Egipto, cerca del Coliseo”, recordó. En este marco, explicó que su idea es “convertir Barcala en un sector gastronómico VIP. Santa Rosa es popular, Martín Fierro es concheto, Barcala a tres cuadras de colectora tener un Coliseo y unas Pirámides de Egipto ya cambia la cosa”.

Cabe mencionar que Rubén Díaz también incursionó en el mundo del stand up. En este sentido, este miércoles 23 a las 21:30 horas realizará una función especial de “Humor en la Torre” junto a José Barbero. La función será a la gorra y se realizará en la Torre Eiffel, Lavalleja 40.