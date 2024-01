El día en que Tres de Febrero se convirtió en la sede de un récord Guinness

¿Quién no se acercó en algún momento a una librería y se sorprendió con algunas de las particularidades que cuentan los tradicionales libros de los récords Guinness? Este compilado de hechos históricos recorre buena parte del planeta y la Argentina no está para nada desligada de este proceso. Lo que no much@s sabían es que en el partido de Tres de Febrero se dio un suceso que rompió por completo una marca planetaria: se juntaron más de 600 “Fititos” en lo que fue la congregación más grande jamás vista de esta clase de vehículos. En este marco, desde Diario La Ciudad, relataremos algunos detalles sorprendentes de este día fabuloso.

El domingo 5 de noviembre del 2023, más de 600 unidades del reconocido Fiat 600 realizaron una caravana que partió desde la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el novedoso “Museo del Fitito”, ubicado en la localidad de Caseros. Fanáticos de diferentes puntos del país decidieron trasladarse con sus coches en la búsqueda de este hito maravilloso.

De acuerdo al cálculo de algun@s organizadores de este evento, el número de autos fue mayor una vez que llegaron Playón Municipal de Tres de Febrero, por lo que cumplieron con los parámetros establecidos por Guinness para poder alzarse con el certificado de récord mundial de concentración de esta clase de vehículos.

Además de tener el propósito de llegar a este número que quedará en la historia, el encuentro de “Fititos” permitió dar a conocer diferentes modelos a toda la familia de Tres de Febrero: desde algunos de colección o deportivos, hasta otros personalizados con homenajes a personajes de la talla de Diego Armando Maradona, la Pantera Rosa, entre otros.

Es importante mencionar que la producción de los Fiat 600 se dio casi con exclusividad en este municipio de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a diferentes investigaciones, alrededor de 295.000 unidades fueron elaboradas allí entre los años 1960 y 1982.

Los “Fititos” formaron parte de la vida de millones de argentin@s durante buena parte del siglo XX. Hoy en día, muchos de ellos están expuestos en el Museo del Fitito, ubicado sobre las calles Juan Bautista Alberdi y Medina, en Caseros. Centenares de vecin@s ya han tenido la posibilidad de, aunque sea por un rato, volver el tiempo atrás.