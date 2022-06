El gobernador Kicillof instó a los y las jovenes a rebelarse y hablar como quieran

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este miércoles el uso del lenguaje inclusivo, prohibido en las escuelas porteñas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, e instó a les niñes a “rebelarse”, a “hablar como quieran” y, respetando “a todos y todas”, expresar “lo que sientan”.

En un acto oficial donde se tomó juramento de lealtad a la Bandera a estudiantes de cuarto grado de escuelas primarias de 15 distintos distritos de la provincia, Kicillof dedicó parte de su discurso a destacar la rebeldía de Manuel Belgrano como ejemplo para les jóvenes

“Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, reflexionó.

En la provincia de Buenos Aires, continuó el gobernador a modo de paralelismo, “rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente”, dijo diferenciándose de su par en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que a comienzos de junio dispusieron a través de una resolución que la “e” o la “x” dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes.

A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, aseguró, también como una crítica a la Real Academia Española y su resistencia frente al lenguaje inclusivo.