El gobierno eliminó los feriados puentes: ahora decide el patrón y se paga simple

En otro gesto a favor de los empresarios, el gobierno nacional decidió hoy que los feriados puentes (días no laborables), en donde el empleador debe pagar doble la jornada, se transformen en jornadas no laborables con fines turísticos. Con este cambio, la jornada se pagará simple y los patrones podrán decidir si otorgan el día libre o en todo caso obligan al trabajador a concurrir a su trabajo.



Hasta este año, estos feriados se toman como no laborables y se pagan doble. El Ejecutivo lo definió a través del Decreto 1027/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial y entre los considerandos, el decreto señala que "mediante la Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables". La misma norma faculta al Gobierno a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Los feriados "puente" de 2025

En el artículo 1° del decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se detalla que los nuevos días libres designados son:



Viernes 2 de mayo, que se suma al Día del Trabajador el jueves 1°.



Viernes 15 de agosto, en la víspera del domingo 17 del mismo mes, por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.



Viernes 21 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, fijada el 20, pero trasladable al lunes 24.



Además de perjudicar a los trabajadores en su salario, la decisión impacta de lleno en el sector turístico que durante estos años ha contado con estos feriados para impulsar la actividad. El año que viene, no solo deberán pelear contra las ofertas turísticas de los países limítrofes, (hoy mucho más baratas), sino también contra decisiones del gobierno nacional que no paran de perjudicarlos.