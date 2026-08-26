El Hospital Italiano presenta un innovador estudio no invasivo para la detección temprana de enfermedades oculares en su sede San Justo

El Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires anuncia que en su sede de San Justo incorporó un nuevo Estudio Integral de la Visión, un circuito de evaluación único en el país que permite realizar un chequeo completo de la salud ocular en forma rápida, segura y no invasiva.



En apenas 10 minutos y sin necesidad de dilatar la pupila ni colocar gotas, el estudio brinda información clave para identificar alteraciones oculares y realizar la correcta indicación y receta electrónica de anteojos. Está especialmente pensado para quienes necesitan renovar su graduación o desean realizar un control preventivo con equipamiento de última generación.



El circuito reúne tres evaluaciones en una única consulta: la refracción para determinar la graduación visual, la medición de la presión ocular mediante un sistema de no contacto y una retinografía de polo posterior que obtiene imágenes digitales de la retina y del nervio óptico. Luego, todos los resultados son analizados por el equipo de oftalmología.



“Muchas personas consultan al oftalmólogo únicamente porque sienten que disminuyó su visión o necesitan renovar sus anteojos. Este nuevo circuito aprovecha esa consulta para realizar un chequeo integral de la salud ocular, facilitando la identificación de alteraciones que pueden pasar inadvertidas en sus etapas iniciales. Además, el estudio no genera molestias para el paciente.

“Con esta propuesta, buscamos no sólo resolver la necesidad puntual de cada paciente, sino también promover el cuidado preventivo e integral de la salud visual, con un proceso accesible, eficiente y centrado en las personas.”, explica el Dr. David Diamint, subjefe de Oftalmología del Hospital Italiano de San Justo.



Entre las principales ventajas del nuevo estudio se destacan la rapidez del procedimiento, la posibilidad de realizarlo sin dilatar la pupila por lo cual se evita la colocación de gotas y la posterior visión borrosa, la medición de la presión ocular sin contacto, la obtención de imágenes digitales de la retina y del nervio óptico y la evaluación de los resultados por especialistas en un plazo prácticamente inmediato.



La práctica es realizada por un equipo de profesionales especializados del Hospital Italiano de Buenos Aires. Para acceder a ella, no es necesaria una consulta médica previa: el turno se solicita directamente para la realización del estudio. Para conocer la disponibilidad, comunicarse con el Contact Center del HIBA al (011) 4959-0300 o acercarse personalmente a cualquiera de los centros de la red de atención.