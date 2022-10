El jueves comienzan los alegatos en el juicio por el crimen del cajero de Ituzaingó

El juicio oral que se le sigue a seis delincuentes en el Tribunal Oral Criminal 3 de San Martín acusados de asesinar al joven cajero de Ituzaingó que trabajaba en el Banco Nación de la localidad de Isidro Casanova, entra desde el jueves en la etapa de alegatos. Con varias jornadas previstas, el primer turno para alegar será para la fiscalía, luego será el particular damnificado y concluyendo la defensa, informaron fuentes judiciales.

La primera audiencia de la segunda etapa del juicio comenzará desde las 14 vía zoom en el edificio de tribunales de la calle 1922 de San Martín.

Los acusados son Lucas Fernando Delgado (28), Norberto Manuel Salinas (30), sindicados de entrar a robar al banco y dar muerte a Chávez, mientras que Alejandra Francisca Carnevale (53), Ayelén Analía González (21) y la integrante de la Policía de la Ciudad, Solange Estefanía Díaz (36) y Sergio Nicolás Poggi (28), novio de Díaz. afrontarán cargos por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave (homicidio y robo agravado)” y, solo en el caso de Díaz, agravado por tratarse de una integrante de una fuerza de seguridad.

Para la fiscalía, los cuatro acusados de encubrimiento ayudaron al ladrón Salinas a huir herido tras el hecho y a que pudiera llegar hasta la casa de la madre, donde logró permanecer oculto hasta que finalmente fue detenido.

En la causa falta uno de los imputados al que mataron en un enfrentamiento en la zona sur. Se trata de Alberto Manuel Feijo (40), apodado “Aceite” o “Aceitura”, en tanto hay tres prófugos en la causa, apodados “Maxi”, “Chiquito” y “Negro.

Durante el juicio pasaron unos 150 testigos pedidos por la fiscalía, querella y la defensa, agregaron los voceros.

Nota del abogado de la familia Chávez dada a Radio Kamikaze.

“Tenemos muchas expectativas en las condenas que se den a los imputados hay muchas pruebas incorporadas en el expediente que se van a demostrar durante los alegatos en el juicio. Hay filmaciones dentro del banco y a fuera. Tenemos rostros claros y muchos testimonios entre otras pruebas”, dijo el letrado al programa “Primera Dosis”, había dicho en una nota en Radio Kamikaze.

El día del hecho

El hecho ocurrió el 31 de enero de 2020 a las 10.06 hs cuando una banda de ladrones con sus rostros cubiertos, fuertemente armados y organizados, irrumpieron en la entidad bancaria situada en Roma 3271, de Isidro Casanova, y se apoderaron del dinero que había en tres cajas de atención al público.

En la caja uno, los asaltantes se encontraron con Chávez Torrez, a quien mataron de un tiro cuando intentó resistir el robo. A la banda le llevó dos minutos cometer el asalto y crimen y otros dos escapar del lugar, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En base a los elementos obtenidos en la pesquisa, la fiscal federal que instruyó el caso, Mariela Labozzetta, pidió que Salinas y Delgado sean juzgados por los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae, resistencia a la autoridad, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro ­y asociación ilícita, en calidad de coautores penalmente responsables”.

Por Ramón González