El León cayó goleado en Agronomía

Ituzaingó perdió ante Comunicaciones por 3 a 0 y quedó muy complicado en los puestos de la zona baja. La proxima fecha quedará libre.

En el Estadio Alfredo Ramos, casa del “Cartero“, se enfrentaron por la segunda fecha del Torneo Clausura, el dueño de casa y el “Verde” que buscaba su primer triunfo, pero la tarde no fue la esperada.

El primer tiempo, Ituzaingó tomó la iniciativa del mediocampo, teniendo pasaje de juego asociado, donde en los primeros minutos, el Verde tuvo una situación para romper la paridad a través de Facundo González que eludió bien a la defensa de “Comu“, y en un mano a mano no pudo definir.

Sin embargo, Comunicaciones, que no había llegado al área rival defendido por el arquero del León, Tomás Figueroa, pegó en el momento justo en dos llegadas, dado que Cipriano Treppo a los 17 minutos, e Ivo Costantino en el final de la primera parte, puso el marcador de 2 a 0, dándole un golpe de K.O al equipo de Walter Fiori.

En la parte complementaria, el Verde empezó a cambiar la actitud y el dt puso en cancha a Flores y Pérez, para darle frescura al equipo, y en la primera oportunidad que tuvo Franco Pérez, otro de los nuevos refuerzos del León, generó una aproximación, y no pudo descontar.

No obstante, el “Cartero” teniendo la ventaja de dos goles, aguantó el triunfo parcial, y en el minuto 24, Tomás Asprea elevó el marcador de 3-0.

A partir de ahí, Ituzaingó estuvo inconexo en el juego y en los pases, y eso quedó demostrado en el campo de juego donde se llevó una derrota durísima.

De este modo, el Verde cayó sin atenuantes en Agronomía y dejó un panorama bastante complicado, ya que con esta derrota, sigue en la decimocuarta posición con 18 unidades.

Ahora el conjunto ituzainguense tendrá 15 días de trabajo, dado que el próximo fin de semana quedará libre, y luego se viene el clásico ante Deportivo Merlo en el Carlos Sacaan, en una final anticipada en los puestos de abajo de la Tabla General.

Síntesis:

Comunicaciones (3): Gonzalo Yordan; Federico Pérez, Ariel Coronel, Martín López, Ramiro Ríos; Tomás Asprea, Juan Manuel Fernández, Ángel Luna, Cipriano Treppo; Alexis Vázquez e Ivo Costantino.

Suplentes: Estéfano Francesconi, Mauro Bazán, Marcelo Vaca, Mauro Miraglia, Diego Casoppero, Fernando Giménez, Sebastián Matos.

DT: Cristian Aldirico

Ituzaingó (0): Tomás Figueroa; Maximiliano Paredes, Brian Medina, Alejo Politano, Rodrigo Sosa; Juan Cruz Iglesias, Martín Palisi, Fernando Gutiérrez, Facundo González; Santiago Piersigilli y Alcides Miranda Moreira.

Suplentes: Matías Lescano, Facundo Tallarico, Ezequiel Flores, Ezequiel Riera, Rodrigo Soria, Manuel Falón, Franco Pérez.

DT: Walter Fiori

Goles: 17′ Cipriano Treppo (COM), 40′ Ivo Costantino (COM), 68′ Tomás Asprea (COM)

Cambios: 45′ Ezequiel Flores x Rodrigo Sosa (ITU), 45′ Franco Pérez x Santiago Piersigilli (ITU), 61′ Mauro Bazán x Alexis Vázquez (COM), 67′ Manuel Falón x Juan Cruz Iglesias (ITU), 67′ Rodrigo Soria x Martín Palisi (ITU), 73′ Mauro Miraglia x Ángel Luna (COM), 73′ Marcelo Vaca x Cipriano Treppo (COM), 77′ Ezequiel Riera x Fernando Gutiérrez (ITU), 83′ Diego Casoppero x Tomás Asprea (COM), 83′ Sebastián Matos x Ivo Costantino (COM)

Amonestados: Alexis Vázquez (COM), Fernando Gutiérrez (ITU), Alejo Politano (ITU)

Árbitro: Felipe Viola (REGULAR)

Estadio: Alfredo Ramos (COMUNICACIONES)

Fotos: Prensa Ituzaingó