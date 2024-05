El León rescató un empate en Muñiz

Ituzaingó empató de visitante ante Juventud Unida por 1 a 1, con goles de Braian Pedraza para el dueño de casa y un golazo de Ángel Luna. En la próxima fecha, se enfrentará a Claypole.



En el Estadio Ciudad de San Miguel, se enfrentaron por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Primera C, el “León” y el “Lobo Rojo”, donde Ituzaingó necesitaba seguir por la racha positiva, pero se conformó con el punto.



En el primer tiempo, el encuentro fue muy parejo y trabado en el mediocampo, donde hubo pocas situaciones de gol.



El que generó una aproximación fue el Verde, de la mano de Alcides Miranda Moreira, que probó un disparo desde lejos, y no mucho más en una pobre etapa inicial.



Sin embargo, en la parte complementaria, el equipo de Matías De Cicco salió con otra actitud para tratar de llevarse el partido, donde fue más que Juventud Unida, dado que tuvo situaciones para convertir, pero falló en la puntada final.



Hasta que a los 24 minutos, el árbitro Alejandro Porticella, de mal arbitraje, cobró un penal insólito para Juventud Unida, y el encargado de patear desde los doce pasos fue Braian Pedraza, que no perdonó, y puso el 1 a 0 parcial.



Luego cuatro minutos después, Ituzaingó reaccionó a tiempo y llegó a la igualdad por medio de Ángel Luna, que de media vuelta, la colgó al ángulo y decretó el 1-1.

A falta de pocos minutos para el cierre del partido, el delantero Alcides Miranda Moreira aprovechó un contraataque y fue mano a mano con el arquero, donde no pudo definir bien y se perdió el gol del triunfo para el León, que de todas maneras, mereció más, y pudo quedarse con la victoria.

De esta manera, Ituzaingó rescató una unidad de Muñiz, y con este resultado, quedó en la undécima posición con 22 unidades, y hace cinco encuentros que no conoce la derrota (tres victorias y dos empates).



En la próxima fecha, el Verde recibirá en el Estadio Carlos Sacaan ante Claypole, el próximo sábado 18 de mayo a las 15:30 hs, con el objetivo de lograr un triunfo para quedar muy cerca de los primeros cinco puestos del Torneo Apertura de la Primera C.